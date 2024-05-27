Şampiyonluğu Kaybeden Fenerbahçeli Babadan Kızına: “Bundan Sonra Galatasaraylısın Kızım!”

Dün Galatasaray’ın Konyaspor’u 3-1 skorla yenerek ilan ettiği şampiyonluğunun ardından kutlama videolarının yanı sıra Fenerbahçeli tarafların tepki videoları da sosyal medyada aldı başını gitti. Küçük büyük demeden üzüntülerini ve öfkelerini paylaşan taraflar içinde Fenerbahçeli bir babanın videosu viral oldu.
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Kızı ile birlikte Fenerbahçe formasıyla oturan babayı anne kayda alırken, adam kızının formasını çıkardı.
Tatlı kızın içinde Galatasaray forması olduğu görülürken babanın “Benim gençliğim yandı, senin gençliğin yanmayacak.” sözleri dikkat çekti.
İşte o anlar 👇
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