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Ameliyattan Çıkan Genç Kadının Narkozun Etkisiyle Annesini Bile Tanımadığı Anlar Viral Oldu

Ameliyattan Çıkan Genç Kadının Narkozun Etkisiyle Annesini Bile Tanımadığı Anlar Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 19:18

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Narkoz videoları hakikaten sosyal medyanın en güldüren videoları arasında ilk üçe girecek kadar iddialı. Kimileri o kafayla kendini bile unuturken kimileri ise fazlasıyla saçmalayabiliyor. Bir genç kadın da ameliyat sonrası narkozlu anlarıyla sosyal medyanın gündeminde.

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Videonun en çok güldüren detaylarında narkozlu haliyle annesini tanımayıp babasının sevgilisi sandığı anlar vardı.

Videonun en çok güldüren detaylarında narkozlu haliyle annesini tanımayıp babasının sevgilisi sandığı anlar vardı.

Ancak babası yanındayken kendi sevgilisinin nerede olduğunu sorduğu anların da hakkımı yememek lazım.

Ancak babası yanındayken kendi sevgilisinin nerede olduğunu sorduğu anların da hakkımı yememek lazım.

İşte o anlar 👇

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