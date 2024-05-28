Ameliyattan Çıkan Genç Kadının Narkozun Etkisiyle Annesini Bile Tanımadığı Anlar Viral Oldu

Narkoz videoları hakikaten sosyal medyanın en güldüren videoları arasında ilk üçe girecek kadar iddialı. Kimileri o kafayla kendini bile unuturken kimileri ise fazlasıyla saçmalayabiliyor. Bir genç kadın da ameliyat sonrası narkozlu anlarıyla sosyal medyanın gündeminde.