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Satış Stratejisi Dediğin! Emrah Safa Gürkan Napoli’de İstemsizce Yaptığı Alışverişle Güldürdü

Satış Stratejisi Dediğin! Emrah Safa Gürkan Napoli’de İstemsizce Yaptığı Alışverişle Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 22:04

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Tarihçi ve yazar kimliğiyle tanıdığımız Emrah Safa Gürkan, eşiyle Napoli seyahatinde yaşadıklarını paylaşmasıyla viral oldu. Sokakta yürürken hiç beklemediği bir satış stratejisiyle karşılan Gürkan hem güldü hem güldürdü.

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Eşiyle yürürken “Ayakkabılarınızı beğendim” diyerek sohbet başlatan bir sokak satıcısı öyle profesyoneldi ki bir şey satacağını anlamak mümkün değildi.

Eşiyle yürürken “Ayakkabılarınızı beğendim” diyerek sohbet başlatan bir sokak satıcısı öyle profesyoneldi ki bir şey satacağını anlamak mümkün değildi.

Oradan buradan derken sohbeti ilerleten satıcı bir anda Emrah Safa Gürkan’ın eşinin eline bir şey verdi.

Oradan buradan derken sohbeti ilerleten satıcı bir anda Emrah Safa Gürkan’ın eşinin eline bir şey verdi.

Çift istemediklerini söyleyip teşekkür etse de o sihirli cümleyi duydu: “Gönlünden ne geçiyorsa.”.

Çift istemediklerini söyleyip teşekkür etse de o sihirli cümleyi duydu: “Gönlünden ne geçiyorsa.”.

İşte o anlar 👇

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