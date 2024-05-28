ODTÜ’de Şenlik Olayları Bitmiyor: CHP Milletvekili Deniz Demir Öğrencilere Desteğiyle Alkışları Topladı

Geçtiğimiz aylarda ODTÜ öğrencileri yaptıkları eylemlerle büyük yankı uyandırmıştı. Her yıl öğrencilerin düzenlediği bahar şenliklerine bu yıl rektörlüğün izin vermemesi üzerine yapılan eylemlere sosyal medyadan destek verenler de olmuştu. Bugün ise şenlik hazırlıkları için ses sistemlerini taşıyan aracın okula girmesine izin verilmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ses sistemleri içeri alınmayınca CHP Milletvekili Deniz Demir devreye girdi.
Deniz Demir aracın şoför koltuğuna geçti ve ses sistemlerini Devrim Stadı’na götürdü.
Yaşananları ise sosyal medya hesabından bu sözlerle paylaştı.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın