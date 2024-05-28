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ODTÜ’de Şenlik Olayları Bitmiyor: CHP Milletvekili Deniz Demir Öğrencilere Desteğiyle Alkışları Topladı

ODTÜ’de Şenlik Olayları Bitmiyor: CHP Milletvekili Deniz Demir Öğrencilere Desteğiyle Alkışları Topladı

ODTÜ
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 20:55

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Geçtiğimiz aylarda ODTÜ öğrencileri yaptıkları eylemlerle büyük yankı uyandırmıştı. Her yıl öğrencilerin düzenlediği bahar şenliklerine bu yıl rektörlüğün izin vermemesi üzerine yapılan eylemlere sosyal medyadan destek verenler de olmuştu. Bugün ise şenlik hazırlıkları için ses sistemlerini taşıyan aracın okula girmesine izin verilmedi.

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Ses sistemleri içeri alınmayınca CHP Milletvekili Deniz Demir devreye girdi.

Ses sistemleri içeri alınmayınca CHP Milletvekili Deniz Demir devreye girdi.

Deniz Demir aracın şoför koltuğuna geçti ve ses sistemlerini Devrim Stadı’na götürdü.

Deniz Demir aracın şoför koltuğuna geçti ve ses sistemlerini Devrim Stadı’na götürdü.

Yaşananları ise sosyal medya hesabından bu sözlerle paylaştı.

Yaşananları ise sosyal medya hesabından bu sözlerle paylaştı.
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