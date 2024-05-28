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Din Okullarında 'Bir İbnelik Havası Var' Diyen Papa Francis'ten Özür Geldi!

Din Okullarında 'Bir İbnelik Havası Var' Diyen Papa Francis'ten Özür Geldi!

Papa Francis
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.05.2024 - 19:25

İlahiyat fakültelerinde 'Bir ibnelik havası var' dediği yönünde açıklamaları basına yansıyan Papa Francis özür diledi.

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Papa Francis'in 20 Mayıs'ta İtalyan piskoposlarla yaptığı toplantıda kilisenin 'eşcinsel erkeklere kapalı' pozisyonunu teyit ederken ilahiyat fakültelerinde "zaten bir ibnelik havası var" ifadesini kullandığı aktarılmıştı.

Papa Francis'in 20 Mayıs'ta İtalyan piskoposlarla yaptığı toplantıda kilisenin 'eşcinsel erkeklere kapalı' pozisyonunu teyit ederken ilahiyat fakültelerinde "zaten bir ibnelik havası var" ifadesini kullandığı aktarılmıştı.

İtalyan medyası, Papa Francis'in  konuşma esnasında şaka yollu 'ibnelik' (faggotness) terimini kullandığını yazmıştı.

Haberlerde ayrıca Papa Francis'in bu terimi, Vatikan'ın eşcinsel erkeklerin ruhban okullarına girmesine ve papaz olarak atanmasına izin verme yasağını teyit ederken kullandığı belirtildi.

Haberlerde ayrıca Papa Francis'in bu terimi, Vatikan'ın eşcinsel erkeklerin ruhban okullarına girmesine ve papaz olarak atanmasına izin verme yasağını teyit ederken kullandığı belirtildi.

Sızıntının gündem olmasının ardından Papa Francis, kaba ifade nedeniyle özür diledi.

Sızıntının gündem olmasının ardından Papa Francis, kaba ifade nedeniyle özür diledi.

Vatikan, eşcinseller ve eşcinsel kültürü destek veren insanların ilahiyat fakültelerine girmesine karşı çıkıyor.

Vatikan, eşcinseller ve eşcinsel kültürü destek veren insanların ilahiyat fakültelerine girmesine karşı çıkıyor.

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