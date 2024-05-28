İstanbul'da 16 Parçaya Ayrılarak Çöpe Atıllan Nihat Salih Cinayetinde Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı!

İstanbul Pendik'te 4 ayrı çöp konteynerinde 16 parçaya ayrılmış bir erkek cesedi bulunması Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yapılan çalışmalarda cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu ortaya çıkmıştı.

8 çocuk babası olduğu öğrenilen Nihat Salih'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin ifadesi de bugün ortaya çıktı.

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