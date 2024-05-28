İstanbul'da 16 Parçaya Ayrılarak Çöpe Atıllan Nihat Salih Cinayetinde Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı!
İstanbul'da 16 Parçaya Ayrılarak Çöpe Atıllan Nihat Salih Cinayetinde Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı!
İstanbul Pendik'te 4 ayrı çöp konteynerinde 16 parçaya ayrılmış bir erkek cesedi bulunması Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.
Yapılan çalışmalarda cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu ortaya çıkmıştı.
8 çocuk babası olduğu öğrenilen Nihat Salih'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin ifadesi de bugün ortaya çıktı.
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Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde tüyler ürperten bir olay yaşanmıştı. Çöpte yemek arayan evsiz bir adamın ihbarı üzerine çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulunmuştu.
Vahşice öldürülen kişinin kimliği de ilerleyen saatlerde ortaya çıktı. Cesedin 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu tespit edildi.
Çalışmalar sürdürülürken, Salih'ın başta çocukları olmak üzere, akrabalarının da aralarında bulunan bazı kişilerin ifadelerine başvuruldu.
Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik alana atan B.D. gözaltına alındı.
Şüpheli olarak gözaltına alınan B.D' nin 4 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. B.D. ifadesinde, yolda beyaz renkli içinde çöp olan kovayı gördüğünü belirterek "Bende bu çöpü dökmek için alıp çöp konteynere çöpü attım. Benim olayla ilgim yok" dedi.
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