Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Vize Ret Oranları Ortaya Çıktı: Türkiye'ye En Çok Vize Reddi Veren Avrupa Ülkeleri Belli Oldu

Vize Ret Oranları Ortaya Çıktı: Türkiye'ye En Çok Vize Reddi Veren Avrupa Ülkeleri Belli Oldu

Schengen Vizesi Vize
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.05.2024 - 15:18

Avrupa Komisyonu, 2023 yılı Schengen vize başvuruları verilerini paylaştı.Türkiye'nin başvuru red oranı yüzde 15.7'den yüzde 16.1'e çıktı. Türkiye bu rakamla İran'ın ardından ikinci sırada yer aldı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

2023 yılında dünya çapında toplamda 10.3 milyon Schengen başvurusu yapıldı. Bu başvuruların 8.5 milyonu, yani yüzde 82.3'ü onaylandı.

2023 yılında dünya çapında toplamda 10.3 milyon Schengen başvurusu yapıldı. Bu başvuruların 8.5 milyonu, yani yüzde 82.3'ü onaylandı.

Türkiye'nin başvuru ret oranı 2023 yılında yüzde 15.7'den yüzde 16.1'e çıktı. Türkiye bu rakamla İran'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin başvuru ret oranı 2023 yılında yüzde 15.7'den yüzde 16.1'e çıktı. Türkiye bu rakamla İran'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Ukrayna ile doğrudan, AB ile dolaylı bir savaşın içindeki Rusya'dan gelen başvuruların reddedilme oranı Türkiye'den daha az.

HaberTürk'ün aktardığına göre, Türkiye'den gelen başvuruların reddedilme oranının en yüksek olduğu ülke Estonya oldu. Baltık ülkesinin Ankara Temsilciliği, 1744 başvurunun 741'ini reddetti. Bu ortaya yüzde 42.5'lik inanılmaz bir ret oranı çıkardı.

HaberTürk'ün aktardığına göre, Türkiye'den gelen başvuruların reddedilme oranının en yüksek olduğu ülke Estonya oldu. Baltık ülkesinin Ankara Temsilciliği, 1744 başvurunun 741'ini reddetti. Bu ortaya yüzde 42.5'lik inanılmaz bir ret oranı çıkardı.

Estonya geçtiğimiz yıl da yüzde 52'lik ret oranıyla ilk sırada yer almış tepkilerin ardından konuya ilişkin, 'Belgelerin yeterli olmaması, başvuran kişinin asıl varış noktasının Estonya oluşundan şüphe duyulması' açıklaması yapmıştı.  

Kaynak

Türkiye'ye en çok ret veren ülke temsilcilikleri ve oranlar şöyle 👇

Türkiye'ye en çok ret veren ülke temsilcilikleri ve oranlar şöyle 👇

  • Estonya Ankara Temsilciliği - Yüzde 42.5

  • Danimarka Ankara Temsilciliği- Yüzde 39.40

  • Yunanistan Ankara Temsilciliği - Yüzde 38.5

  • İspanya Ankara Temsilciliği - Yüzde 31.09

  • Belçika İstanbul Konsolosluğu - Yüzde 27.5

  • Almanya Ankara Temsilciliği - Yüzde 27.1

  • Çekya İstanbul Konsolosluğu - Yüzde 23.5

  • Macaristan Ankara Temsilciliği - Yüzde 22.9

  • Hırvatistan İstanbul Konsolosluğu - Yüzde 22.4

  • Almanya İstanbul Konsolosluğu - Yüzde 21.5

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
10
9
7
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın