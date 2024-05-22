Vize Ret Oranları Ortaya Çıktı: Türkiye'ye En Çok Vize Reddi Veren Avrupa Ülkeleri Belli Oldu
Vize Ret Oranları Ortaya Çıktı: Türkiye'ye En Çok Vize Reddi Veren Avrupa Ülkeleri Belli Oldu
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2023 yılında dünya çapında toplamda 10.3 milyon Schengen başvurusu yapıldı. Bu başvuruların 8.5 milyonu, yani yüzde 82.3'ü onaylandı.
Türkiye'nin başvuru ret oranı 2023 yılında yüzde 15.7'den yüzde 16.1'e çıktı. Türkiye bu rakamla İran'ın ardından ikinci sırada yer aldı.
HaberTürk'ün aktardığına göre, Türkiye'den gelen başvuruların reddedilme oranının en yüksek olduğu ülke Estonya oldu. Baltık ülkesinin Ankara Temsilciliği, 1744 başvurunun 741'ini reddetti. Bu ortaya yüzde 42.5'lik inanılmaz bir ret oranı çıkardı.
Türkiye'ye en çok ret veren ülke temsilcilikleri ve oranlar şöyle 👇
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