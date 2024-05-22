Nagehan Alçı "Şarap" Tartışmalarına Dahil Oldu: "Tayyip Bey'in İlk Dönemlerinde Gezilerde İçki Vardı"

Gazeteci Nagehan Alçı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle gittiği Roma gezisiyle ilgili tartışmalara değinerek, 'Ben Abdullah Bey'in (Gül) Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde de resmî gezilere katıldım, biz o uçakta şarap içerdik. Tayyip Bey'in de ilk dönemlerinde içki vardı' ifadelerini kullandı.