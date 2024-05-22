Nagehan Alçı "Şarap" Tartışmalarına Dahil Oldu: "Tayyip Bey'in İlk Dönemlerinde Gezilerde İçki Vardı"
Nagehan Alçı "Şarap" Tartışmalarına Dahil Oldu: "Tayyip Bey'in İlk Dönemlerinde Gezilerde İçki Vardı"
Gazeteci Nagehan Alçı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle gittiği Roma gezisiyle ilgili tartışmalara değinerek, 'Ben Abdullah Bey'in (Gül) Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde de resmî gezilere katıldım, biz o uçakta şarap içerdik. Tayyip Bey'in de ilk dönemlerinde içki vardı' ifadelerini kullandı.
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İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da gerçekleştirilecek 2027 Avrupa Oyunları’nın imza töreni için kalabalık bir gazeteci grubu ile Roma’ya yaptığı ziyaret, tepkilere neden olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geziyi, "Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil" sözleriyle hedef almıştı.
İmamoğlu, Erdoğan'ın eleştirilerine dün "Sayın Cumhurbaşkanı 2027 Avrupa Oyunlarını, İtalya'yı, Roma'yı şaraba nasıl bağladı onu anlamadım" şeklinde karşılık vermişti.
Gazeteci Nagehan Alçı, Roma gezisiyle ilgili tartışmalara dahil olarak oldukça dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Nagehan Alçı, KRT TV'de yaptığı konuşmada "Ben Abdullah Bey'in (Gül) Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde de resmî gezilere katıldım, biz o uçakta şarap içerdik. Tayyip Bey'in de ilk dönemlerinde içki vardı" ifadelerini kullandı.
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