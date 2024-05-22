Fatih Altaylı'dan Devlet Bahçeli Yorumu: "Bahçeli'nin Neden Hiç Evlenmediğini Şimdi Anladım"

Gazeteci Fatih Altaylı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hiç evlenmemesine yönelik oldukça iğneliyeci bir yorum yaptı. Altaylı, Bahçeli'nin 'çelişkili üslubunun' neden evlenmediği konusuna ışık tuttuğunu ifade etti.