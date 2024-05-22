Fatih Altaylı'dan Devlet Bahçeli Yorumu: "Bahçeli'nin Neden Hiç Evlenmediğini Şimdi Anladım"
Fatih Altaylı'dan Devlet Bahçeli Yorumu: "Bahçeli'nin Neden Hiç Evlenmediğini Şimdi Anladım"
Gazeteci Fatih Altaylı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hiç evlenmemesine yönelik oldukça iğneliyeci bir yorum yaptı. Altaylı, Bahçeli'nin 'çelişkili üslubunun' neden evlenmediği konusuna ışık tuttuğunu ifade etti.
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Fatih Altaylı, Devlet Bahçeli'nin evlenmeme sebebine dair dikkat çekici bir yorumda bulundu.
Fatih Altaylı, "Devlet Bey dün ve evvelsi gün Özgür Özel'i öve öve bitiremiyordu. Bugünse yerin dibine sokmaya çalışıyor. Bunlara bakınca Devlet Bey'in neden şimdiye kadar evlenmediğini anlamış oldum" ifadelerini kullandı.
Fatih Altaylı şöyle devam etti: "Çünkü bu üslupla bir ilişki götürmek çok zor. El bebek gül bebek falan, 'Ay ne güzel beni seviyor' falan dersin, sonra çat! O yüzden ilişki yürümez."
Fatih Altaylı'nın Devlet Bahçeli'ye ilişkin evlilik yorumu 👇
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