Gazeteci Nevşin Mengü'den Nureddin Nebati Göndermesi: "Nobellik Olacaklarını Düşündüler"
Gazeteci Nevşin Mengü'den Nureddin Nebati Göndermesi: "Nobellik Olacaklarını Düşündüler"
Gazeteci Nevşin Mengü, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomi politikalarını 'Nobellik olacaklarını düşündüler, kaçan bize kaçtı' sözleriyle eleştirdi.
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Nureddin Nebati’nin 18 aylık Hazine ve Maliye Bakanlığı görevi döneminde Türkiye, rasyonel ekonomi politikalarından uzaklaşmış ve yükselen enflasyona rağmen faiz indirimleri yaparak ilginç bir teoriyi hayata geçirmek istemişti.
Dolar kuru ve enflasyonun patlamasına neden olan söz konusu ekonomi politikaları ise alım gücünde büyük bir gerilemeye neden oldu, çalışan ücretleri ciddi şekilde eridi.
Türkiye'de bir dönem yıkıcı etkilere yol açan "Faiz sebep enflasyon sonuç" politikası; 20'nci yüzyılın başlarında yaşamış olan ekonomist Irving Fisher'ın geliştirdiği bir teoriye dayanıyor.
Gazeteci Nevşin Mengü ise bugünkü yayında söz konusu ekonomi politikalarının etkileri ve o dönemki ekonomi yönetimini, "Bir ekonomi teorisi denediler Nobellik olacaklarını düşündüler, kaçan bize kaçtı" sözleriyle eleştirdi.
İşte Nevşin Mengü'nün yayınından öne çıkan o bölüm 👇
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