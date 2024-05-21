Gazeteci Nevşin Mengü'den Nureddin Nebati Göndermesi: "Nobellik Olacaklarını Düşündüler"

Fisher'ın geliştirdiği teoride nominal faiz, reel faiz ve enflasyon beklentisini hesaba katan bir formül var.

Nominal Faiz: Piyasada uygulanan ve paranın değer kaybı finansal hareketlerden arındırılmamış faiz oranı.

Reel Faiz: Nominal faizin enflasyonun etkisine göre ayarlanmış hali

Beklenen enflasyon: Fiyat hareketlerine göre, ilerideki belirli bir dönem için hesaplanan fiyat artış oranı.

Reel faiz = (1 + Net Nominal Faiz) / (1 + Beklenen Enflasyon) -1

Bu formüle göre, reel faiz oranı ile beklenen enflasyon oranı toplamının nominal faiz oranına eşit olduğu varsayılıyor.