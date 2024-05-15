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Kocaeli’nde Binaya Asılan İlginç Pankart: “Allah Belanı Versin Nurettin”

Kocaeli’nde Binaya Asılan İlginç Pankart: “Allah Belanı Versin Nurettin”

Kocaeli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.05.2024 - 18:52

Kocaeli’nde bir binaya asılan ve üzerinde “Allah belanı versin Nurettin” yazılı pankart sosyal medyada da gündem oldu. Pankartı kimin astığı ve Nurettin’in kim olduğu ise henüz belli değil.

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Kocaeli’nin Başiskele İlçesindeki bir binaya asılan pankart Twitter’da viral oldu.

Kocaeli’nin Başiskele İlçesindeki bir binaya asılan pankart Twitter’da viral oldu.

“Allah belanı versin Nurettin” yazan pankart neden asıldığı ve Nurettin’in kim olduğu ise henüz belirlenmedi.

“Allah belanı versin Nurettin” yazan pankart neden asıldığı ve Nurettin’in kim olduğu ise henüz belirlenmedi.

Binaya asılan ilginç pankart Twitter'da da konuşuldu 👇

Binaya asılan ilginç pankart Twitter'da da konuşuldu 👇
twitter.com

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twitter.com

👇

👇
twitter.com
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twitter.com

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