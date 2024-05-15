Yine Kocaeli Yine Fabrika Yine Skandal: Soyunma Odasında Gizli Kamera Düzeneği Tespit Edildi
Yine Kocaeli Yine Fabrika Yine Skandal: Soyunma Odasında Gizli Kamera Düzeneği Tespit Edildi
Kocaeli’de bulunan bir fabrikada, kadın işçilerin soyunma odasına yerleştirilmiş gizli kamera düzeneği tespit edildi. Olayla ilgili fabrikanın güvenlik amiri gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde yine Kocaeli’nde bulunan fabrikada “grup seks” yapıldığı iddiaları haberlere yansımıştı.
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Olay, 10 Mayıs Cuma günü otomobil parçaları üreten fabrikada meydana geldi.
İddiaya göre, bir kadın işçi kıyafetlerini giyip - çıkardığı soyunma kabininde bulunan karton kutudan ışık yayıldığını fark etti. Kadın çalışan incelediği kutunun içinde bir cihaz buldu. Kadın çalışan konuyu fabrika yönetimine iletince, polis ekipleri fabrikaya geldi.
Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, cihazın kayıt almak için kullanılan kamera olduğu belirlendi. Ekipler fabrikanın kadın soyunma kabininde incelemelerde bulundu. Diğer kadın çalışanlar ile fabrika yöneticilerinin ifadelerine başvuruldu.
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