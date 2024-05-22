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Bahar Kaban Cinayetinin Şüphelisi Gökhan Yıldız Kadıköy'de Polisle Girdiği Arbede Sırasında Hayatını Kaybetti

Bahar Kaban Cinayetinin Şüphelisi Gökhan Yıldız Kadıköy'de Polisle Girdiği Arbede Sırasında Hayatını Kaybetti

Cinayet Gökhan Yıldız Bahar Kaban
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.05.2024 - 09:35

Küçükçekmece'de işlenen Bahar Kaban cinayetiyle ilgili aranan firari şüpheli Gökhan Yıldız (36), Kadıköy'de polisten kaçarken girdiği arbede sırasında belinden çıkardığı silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayda bacağından yaralanan polis memuru E.B. (39), hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kadıköy’de Kimlik Kontrolü Sırasında Yaşanan Olay

Kadıköy’de Kimlik Kontrolü Sırasında Yaşanan Olay

Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Metrobüs durağı çıkışında dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Kimlik kontrolü yapan polis memuru, şüpheli gördüğü Gökhan Yıldız'ı durdurdu. Şüpheli, polise abisi Y.Y'ye ait kimliği verdi.

 Durumu fark eden polis, şüpheliyi sorgularken, Yıldız olay yerinden kaçmaya başladı.

Kovalamaca ve Silahlı Çatışma

Kovalamaca ve Silahlı Çatışma

Kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan Gökhan Yıldız, belindeki silahı çekti. Polisle girdiği boğuşma sırasında silah peş peşe ateş aldı.

Kurşunlar hem polis memuru E.B.'ye hem de Gökhan Yıldız'a isabet etti. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Gökhan Yıldız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis memuru E.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak

Eski Nişanlısını Öldüren Katil Zanlısı Olduğu Ortaya Çıktı

Eski Nişanlısını Öldüren Katil Zanlısı Olduğu Ortaya Çıktı

Yapılan araştırmada, ölen kişinin 16 Mayıs'ta Küçükçekmece'de eski nişanlısı Bahar Kaban'ı (28) öldüren katil zanlısı Gökhan Yıldız olduğu belirlendi.

Bahar Kaban'ı sabah işe gitmek üzere kaldırımda yürürken takip edip iki el ateş eden Yıldız, olay sonrası kayıplara karışmıştı.

Polis, Yıldız'ı her yerde arıyordu. Şüphelinin 4 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

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