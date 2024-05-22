Bahar Kaban Cinayetinin Şüphelisi Gökhan Yıldız Kadıköy'de Polisle Girdiği Arbede Sırasında Hayatını Kaybetti

Kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan Gökhan Yıldız, belindeki silahı çekti. Polisle girdiği boğuşma sırasında silah peş peşe ateş aldı.

Kurşunlar hem polis memuru E.B.'ye hem de Gökhan Yıldız'a isabet etti. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Gökhan Yıldız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis memuru E.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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