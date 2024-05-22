Bahar Kaban Cinayetinin Şüphelisi Gökhan Yıldız Kadıköy'de Polisle Girdiği Arbede Sırasında Hayatını Kaybetti
Bahar Kaban Cinayetinin Şüphelisi Gökhan Yıldız Kadıköy'de Polisle Girdiği Arbede Sırasında Hayatını Kaybetti
Küçükçekmece'de işlenen Bahar Kaban cinayetiyle ilgili aranan firari şüpheli Gökhan Yıldız (36), Kadıköy'de polisten kaçarken girdiği arbede sırasında belinden çıkardığı silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayda bacağından yaralanan polis memuru E.B. (39), hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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