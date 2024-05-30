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Sipariş Götüren Kurye Pizzaya Karşı Koyamadı: Asansörde Pizzanın Tadına Baktığı Görüntüler Kameraya Yansıdı

Sipariş Götüren Kurye Pizzaya Karşı Koyamadı: Asansörde Pizzanın Tadına Baktığı Görüntüler Kameraya Yansıdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 18:10

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New York’ta yaşanan olayda bir kurye pizza siparişi götürürken kendini tutamayıp pizzanın tadına baktı. O anlar anbean asansör kamerasına yansırken izleyicilere Recep İvedik filmini anımsattı.

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Siparişin kokusuna dayanamayan kurye asansöre biner binmez pizza kutusunun kapağını açtı ve üstünden tek tek seçerek yemeye başladı.

Siparişin kokusuna dayanamayan kurye asansöre biner binmez pizza kutusunun kapağını açtı ve üstünden tek tek seçerek yemeye başladı.

Kurye yaptığının anlaşılmayacağını düşünse de asansörün güvenlik kamerasına kaydolan görüntülerle birlikte olay ortaya çıktı.

Kurye yaptığının anlaşılmayacağını düşünse de asansörün güvenlik kamerasına kaydolan görüntülerle birlikte olay ortaya çıktı.

İşte o anlar 👇

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