“Kurban Kesecek misiniz?” Sorusuna Vatandaş “Daha Karpuz Kesemiyoruz” Diyerek İsyan Etti

Kurban Bayramı yaklaşırken UBE Haber vatandaşlara kurban kesip kesmeyeceklerini sormak için mikrofon uzattı. Bir vatandaşın soruya ekonomiden dolayı isyan ettiği anlar ise gündem oldu. Vatandaş değil kurban karpuz dahi kesemediğini dile getirdi.
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Muhabirin “Kurban kesecek misiniz?” sorusu karşısında kesemeyeceğini söyleyerek “Bir aydır karpuz keseceğim gözüm kesmiyor.” sözlerini dile getirdi.
Şaka yapmadığını ve ciddi olduğunu söyleyen vatandaş “Tavuğa ise dürbünle bakıyoruz.” dedi.
Muhabir bu sefer ise Mehmet Şimşek’in tasarruf düşüncesini söyleyince vatandaştan “Neyimiz var da tasarruf edelim.” tepkisi geldi.
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mesela sen ben bakarken icimiz aciyorya,memet simsek olsun diger siyasetciler olsun buna güler,baslari da vatan haini der..