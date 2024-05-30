“Kurban Kesecek misiniz?” Sorusuna Vatandaş “Daha Karpuz Kesemiyoruz” Diyerek İsyan Etti

Kurban Bayramı yaklaşırken UBE Haber vatandaşlara kurban kesip kesmeyeceklerini sormak için mikrofon uzattı. Bir vatandaşın soruya ekonomiden dolayı isyan ettiği anlar ise gündem oldu. Vatandaş değil kurban karpuz dahi kesemediğini dile getirdi.