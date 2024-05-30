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Şemmame’yi Daha Önce Hiç Böyle Yorumlayan Olmadı: İtalyan Abiden Şemmame Serenatı

Şemmame’yi Daha Önce Hiç Böyle Yorumlayan Olmadı: İtalyan Abiden Şemmame Serenatı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 17:01

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İbrahim Tatlıses’in dillere pelesenk olmuş parçalarından Şemmame daha önce pek farklı yorumlarla duymadıklarımızdan. Ülkemizde oldukça popüler olan Şemmame’yi İtalyan bir sokak sanatçısının seslerdirdiği anlar ise şu an viral olmuş durumda. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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@yarenakpinar_2 kullanıcı adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın, yurt dışı seyahatinde denk geldiği garip anları kayda aldı.

@yarenakpinar_2 kullanıcı adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın, yurt dışı seyahatinde denk geldiği garip anları kayda aldı.

İtalyan sokak sanatçısının Şemmame’yi alışık olmadığımız türde söylemesi şarkıya farklı bir boyut katmıştı.

İtalyan sokak sanatçısının Şemmame’yi alışık olmadığımız türde söylemesi şarkıya farklı bir boyut katmıştı.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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