Çene Dolgusu Yaptıran Erkeklerin Önceki ve Sonraki Halleri Sosyal Medyada Viral Oldu

Estetik artık cinsiyet fark etmeksizin ihtiyaç duyulan operasyonlardan oldu. Erkekler özellikle çene hatlarını belirginleştirmek için kullanırken bazı operasyonların önceki ve sonraki halleri paylaşıldı.
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Kimilerinde ufak dokunuşlar şeklinde yapılmıştı ancak kimi danışanların önceki ve sonraki hali arasındaki fark gözle görülürdü.
Sosyal medyada viral olan görüntüler izleyenleri ikiye böldü. Kimileri desteklerken kimileri gereksiz buldu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?
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