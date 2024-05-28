Görüş Bildir
Haberler
Video
Çene Dolgusu Yaptıran Erkeklerin Önceki ve Sonraki Halleri Sosyal Medyada Viral Oldu

Çene Dolgusu Yaptıran Erkeklerin Önceki ve Sonraki Halleri Sosyal Medyada Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 23:49

İçerik Devam Ediyor

Estetik artık cinsiyet fark etmeksizin ihtiyaç duyulan operasyonlardan oldu. Erkekler özellikle çene hatlarını belirginleştirmek için kullanırken bazı operasyonların önceki ve sonraki halleri paylaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kimilerinde ufak dokunuşlar şeklinde yapılmıştı ancak kimi danışanların önceki ve sonraki hali arasındaki fark gözle görülürdü.

Kimilerinde ufak dokunuşlar şeklinde yapılmıştı ancak kimi danışanların önceki ve sonraki hali arasındaki fark gözle görülürdü.

Sosyal medyada viral olan görüntüler izleyenleri ikiye böldü. Kimileri desteklerken kimileri gereksiz buldu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?

Sosyal medyada viral olan görüntüler izleyenleri ikiye böldü. Kimileri desteklerken kimileri gereksiz buldu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?

İşte detaylar 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın