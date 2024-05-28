Beşiktaş ve Trabzonspor Taraftarlarının Maç Öncesi Yaşadığı Kavgada Kadın Polisin Kafasına Taş Atıldı

Geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası için Beşiktaş ve Trabzonspor’un karşı karşıya geldiği maçta 3-2 skorla Beşiktaş rakibini mağlup etmişti. Maç öncesinde takımların tarafları arasında yaşanan kavga görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Polis ekiplerinin ayırmak için olay yerine gittiği kavgada kadın polisin kafasına taş geldi.