Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Boyundaki Seviştim Morluğundan Metal Kaydırak Travması Yaşayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Boyundaki Seviştim Morluğundan Metal Kaydırak Travması Yaşayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.06.2024 - 19:31

Bakalım Çarşamba günü Twitter'da kimler en çok ses getiren tweetleri atmış, en komik paylaşımları yapmış?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Bu nasıl bir görsel hafıza?

Bu nasıl bir görsel hafıza?
twitter.com

Bu kadar ders yeter.

Bu kadar ders yeter.
twitter.com

İtalya'da yaz böyleymiş.

İtalya'da yaz böyleymiş.
twitter.com

Bir de ülkemize bakalım.

Bir de ülkemize bakalım.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Çok acayip şeyler görüyoruz.

Çok acayip şeyler görüyoruz.
twitter.com

İlk kez ücretsiz bir tweette gördüm.

İlk kez ücretsiz bir tweette gördüm.
twitter.com

Daha ufakmış yaşı.

Daha ufakmış yaşı.
twitter.com

Sevişiyorum mu demeye çalışmış?

Sevişiyorum mu demeye çalışmış?
twitter.com

Bakıyoruz...

Bakıyoruz...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sıcaklar malumunuz.

Sıcaklar malumunuz.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın