Boyundaki Seviştim Morluğundan Metal Kaydırak Travması Yaşayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Boyundaki Seviştim Morluğundan Metal Kaydırak Travması Yaşayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü Twitter'da kimler en çok ses getiren tweetleri atmış, en komik paylaşımları yapmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Bu nasıl bir görsel hafıza?
Bu kadar ders yeter.
İtalya'da yaz böyleymiş.
Bir de ülkemize bakalım.
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Çok acayip şeyler görüyoruz.
İlk kez ücretsiz bir tweette gördüm.
Daha ufakmış yaşı.
Sevişiyorum mu demeye çalışmış?
Bakıyoruz...
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Sıcaklar malumunuz.
👇
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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