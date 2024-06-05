Bu Gözler Daha Neler Görecek? Fahriye Evcen'in 38. Yaş Günü İçin Yaptırdığı Evlere Şenlik Pasta Göz Kanattı!
Bu Gözler Daha Neler Görecek? Fahriye Evcen'in 38. Yaş Günü İçin Yaptırdığı Evlere Şenlik Pasta Göz Kanattı!
38. yaş doğum gününden bir kare paylaşan Fahriye Evcen'in pastası sosyal medya kullanıcılarına büyük goygoy malzemesi çıkardı... Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
En son Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki Akça Hatun rolüyle karşımıza çıkan Fahriye Evcen, uzun bir süredir herhangi bir dizi veya film projesinde yer almıyor biliyorsunuz.
2017 yılından beri Burak Özçivit'le sürdürdüğü evlilik ve kurduğu aileyle öne çıkan Evcen, oyunculuk kariyerinden çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Takip edenler mutlaka biliyordur, çiftimiz konseptli doğum günü partilerine de bayılıyor! Ailede peş peşe gelen doğum günleri sebebiyle sanki sürekli bir kutlama halindeymiş gibi yansıyan çiftin dekorasyon ve organizasyon seçimleri her seferinde dillere düşüyor.
Bu sefer de gündemimizde 38. yaşına giren Fahriye Evcen'in o günden paylaştığı poz ve pasta detayı var...
Maket ev gibi duran ve her detayıyla ilgi çeken pastada ailenin her bir ferdinin kendisine hiç benzemeyen figürü mevcut... E hal böyle olunca da dillere düşmemeleri pek olası değil takdir edersiniz ki!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sindirdiyseniz ve hazırsanız, sizi yorumlarla baş başa bırakalım!👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın