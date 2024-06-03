ELLE Style Awards Gecesine Bastonla Katıldı: Bahar Dizisiyle Fırtınalar Estiren Demet Evgar'a Nazar Değdi!
ELLE Style Awards Gecesine Bastonla Katıldı: Bahar Dizisiyle Fırtınalar Estiren Demet Evgar'a Nazar Değdi!
Bahar dizisiyle fırtınalar estiren Demet Evgar, ELLE Style Awards gecesine katıldı. Kombinini elindeki bastona uyduran güzel oyuncu nazara geldiğini açıkladı!
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Hayatımıza girdiği günden beri girdiği her rolün altından parlayarak kalkan, samimiyeti ve doğallığıyla gönlümüzde taht kurmuş güzel oyuncu Demet Evgar, son zamanlarda gündemden hiç düşmüyor!
Sebebiyse malumunuz... Bahar dizisinde Bahar karakterine hayat veren güzel oyuncu resmen fırtınalar estiriyor ve her bölümde de kendine daha çok hayran bırakıyor!
Zaman zaman özel hayatı, zaman zaman samimi açıklamalarıyla magazin gündemine düşen güzel oyuncu bu sefer ELLE Style Awards'a bastonla katılmasıyla gündeme oturdu.
Ödül gecesine girmeden önce muhabirler tarafından görüntülenen Demet Evgar, "ayacığım set temposunda birazcık yoruldu ama iyiyim" dedi, nazara geldiğini kabullendi.
Ardından içeride de röportaj veren Evgar, kasının yırtıldığı haberini "Bahar yorgunluğu" vurgusu yaparak verdi. Çok geçmiş olsun, kombininizi bastonunuza uydurmanız gözümüzden kaçmadı! Şahane gözüküyorsunuz!
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