Plakalar Bilgi Testi: Ne Kadar Hakimsiniz?
Plakalar Bilgi Testi: Ne Kadar Hakimsiniz?
Bu testte, şehir plakalarına dair bilginizi ölçmek için 10 soru bulunuyor.
Haydi teste!
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1. Hangi şehrin plakası "26"dır?
2. Hangi şehrin plakası "33"tür?
3. Hangi şehrin plakası “19"dur?
4. Hangi şehrin plakası "48"dir?
5. Hangi şehrin plakası “27"dir?
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6. Hangi şehrin plakası “65"dir?
7. Hangi şehrin plakası "41"dir?
8. Hangi şehrin plakası "55"tir?
9. Hangi şehrin plakası "58"dir?
10. Hangi şehrin plakası “78”dir?
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