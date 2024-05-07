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Plakalar Bilgi Testi: Ne Kadar Hakimsiniz?

Plakalar Bilgi Testi: Ne Kadar Hakimsiniz?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 17:31

Bu testte, şehir plakalarına dair bilginizi ölçmek için 10 soru bulunuyor. 

Haydi teste!

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1. Hangi şehrin plakası "26"dır?

2. Hangi şehrin plakası "33"tür?

3. Hangi şehrin plakası “19"dur?

4. Hangi şehrin plakası "48"dir?

5. Hangi şehrin plakası “27"dir?

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6. Hangi şehrin plakası “65"dir?

7. Hangi şehrin plakası "41"dir?

8. Hangi şehrin plakası "55"tir?

9. Hangi şehrin plakası "58"dir?

10. Hangi şehrin plakası “78”dir?

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