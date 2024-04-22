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Ülkelerin Hangi Kıtada Olduğunu Biliyor musun?

Ülkelerin Hangi Kıtada Olduğunu Biliyor musun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 14:31

Coğrafyan ne kadar iyi? Bu ülkelerin hangi kıtada olduğunu bulabilecek misin?

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