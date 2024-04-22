Ülkelerin Hangi Kıtada Olduğunu Biliyor musun?
Ülkelerin Hangi Kıtada Olduğunu Biliyor musun?
Coğrafyan ne kadar iyi? Bu ülkelerin hangi kıtada olduğunu bulabilecek misin?
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Çin hangi kıtada bulunur?
Kolombiya hangi kıtada yer alır?
Kanada hangi kıtada yer alır?
Avustralya hangi kıtadadır?
Arjantin hangi kıtada bulunur?
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Nijerya hangi kıtada bulunur?
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