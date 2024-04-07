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Ünlülerin Tuttuğu Takımları Bulabilecek misin?

Ünlülerin Tuttuğu Takımları Bulabilecek misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 14:01

Hangi ünlünün hangi takımı tuttuğunu bulabilecek misin?

Hazırsan başlayalım!

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1. Kolaydan ilerleyelim, Acun Ilıcalı’nın tuttuğu takım hangisi?

1. Kolaydan ilerleyelim, Acun Ilıcalı’nın tuttuğu takım hangisi?

2. Barış Arduç hangi takımlı?

2. Barış Arduç hangi takımlı?

3. Devrim Özkan hangi takımlı?

3. Devrim Özkan hangi takımlı?

4. Aras Bulut İynemli hangi takımlı?

4. Aras Bulut İynemli hangi takımlı?

5. Anıl Altan hangi takımlı?

5. Anıl Altan hangi takımlı?
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6. Anıl Altan’ın eşi Pelin Akil hangi takımlı?

6. Anıl Altan’ın eşi Pelin Akil hangi takımlı?

7. Rafet El Roman hangi takımlı?

7. Rafet El Roman hangi takımlı?

8. Hadise hangi takımlı?

8. Hadise hangi takımlı?

9. Afra Saraçoğlu hangi takımlı?

9. Afra Saraçoğlu hangi takımlı?

10. Berk Oktay hangi takımlı?

10. Berk Oktay hangi takımlı?
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11. Cem Yılmaz hangi takımlı?

11. Cem Yılmaz hangi takımlı?

12. Hakan Altun hangi takımlı?

12. Hakan Altun hangi takımlı?

13. Volkan Konak hangi takımlı?

13. Volkan Konak hangi takımlı?

14. Halil Sezai hangi takımlı?

14. Halil Sezai hangi takımlı?

15. Hayko Cepkin hangi takımlı?

15. Hayko Cepkin hangi takımlı?

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