Ünlülerin Tuttuğu Takımları Bulabilecek misin?
Ünlülerin Tuttuğu Takımları Bulabilecek misin?
Hangi ünlünün hangi takımı tuttuğunu bulabilecek misin?
Hazırsan başlayalım!
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1. Kolaydan ilerleyelim, Acun Ilıcalı’nın tuttuğu takım hangisi?
2. Barış Arduç hangi takımlı?
3. Devrim Özkan hangi takımlı?
4. Aras Bulut İynemli hangi takımlı?
5. Anıl Altan hangi takımlı?
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6. Anıl Altan’ın eşi Pelin Akil hangi takımlı?
7. Rafet El Roman hangi takımlı?
8. Hadise hangi takımlı?
9. Afra Saraçoğlu hangi takımlı?
10. Berk Oktay hangi takımlı?
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11. Cem Yılmaz hangi takımlı?
12. Hakan Altun hangi takımlı?
13. Volkan Konak hangi takımlı?
14. Halil Sezai hangi takımlı?
15. Hayko Cepkin hangi takımlı?
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