Size ‘Ben Bunu Bir Yerden Biliyordum!’ Dedirtecek Genel Kültür Testi!
Size ‘Ben Bunu Bir Yerden Biliyordum!’ Dedirtecek Genel Kültür Testi!
Bu testteki soruları görünce ‘ben bunu biliyordum’ diyeceksiniz!
Hazırsan başlayalım!
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1. Gökkuşağında hangi renk bulunmaz?
2. Aşağıdakilerden hangisi ada ülkesi değildir?
3. Nüfusu en fazla olan şehir aşağıdakilerden hangisidir?
4. Spotify hangi ülkeden çıkmıştır?
5. 2024 Oscar ‘En iyi erkek oyuncu’ ödülünü alan oyuncu kimdir?
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6. Toros Dağları Türkiye’nin hangi bölgesindedir?
7. Kağıdı icat eden uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
8. En çok uyduya sahip olan gezegen aşağıdakilerden hangisidir?
9. Kıbrıs Barış Harekatı hangi başbakan döneminde gerçekleşmiştir?
10. Pisagor teoremi neyle alakalıdır?
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11. Afrodisias antik kenti hangi şehirdedir?
12. Türk Medeni Kanunu hangi ülkeden örnek alınmıştır?
13. Başkenti Beyrut olan ülke hangisidir?
14. NATO’ya en son katılan ülke hangisidir?
15. İsrail’e savaş açan ve Yemen’in bir kısmını yöneten grup aşağıdakilerden hangisidir?
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