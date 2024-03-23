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Size ‘Ben Bunu Bir Yerden Biliyordum!’ Dedirtecek Genel Kültür Testi!

Size ‘Ben Bunu Bir Yerden Biliyordum!’ Dedirtecek Genel Kültür Testi!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 18:01

Bu testteki soruları görünce ‘ben bunu biliyordum’ diyeceksiniz! 

Hazırsan başlayalım!

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1. Gökkuşağında hangi renk bulunmaz?

1. Gökkuşağında hangi renk bulunmaz?

2. Aşağıdakilerden hangisi ada ülkesi değildir?

2. Aşağıdakilerden hangisi ada ülkesi değildir?

3. Nüfusu en fazla olan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

3. Nüfusu en fazla olan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

4. Spotify hangi ülkeden çıkmıştır?

4. Spotify hangi ülkeden çıkmıştır?

5. 2024 Oscar ‘En iyi erkek oyuncu’ ödülünü alan oyuncu kimdir?

5. 2024 Oscar ‘En iyi erkek oyuncu’ ödülünü alan oyuncu kimdir?
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6. Toros Dağları Türkiye’nin hangi bölgesindedir?

6. Toros Dağları Türkiye’nin hangi bölgesindedir?

7. Kağıdı icat eden uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

7. Kağıdı icat eden uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

8. En çok uyduya sahip olan gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

8. En çok uyduya sahip olan gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

9. Kıbrıs Barış Harekatı hangi başbakan döneminde gerçekleşmiştir?

9. Kıbrıs Barış Harekatı hangi başbakan döneminde gerçekleşmiştir?

10. Pisagor teoremi neyle alakalıdır?

10. Pisagor teoremi neyle alakalıdır?
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11. Afrodisias antik kenti hangi şehirdedir?

11. Afrodisias antik kenti hangi şehirdedir?

12. Türk Medeni Kanunu hangi ülkeden örnek alınmıştır?

12. Türk Medeni Kanunu hangi ülkeden örnek alınmıştır?

13. Başkenti Beyrut olan ülke hangisidir?

13. Başkenti Beyrut olan ülke hangisidir?

14. NATO’ya en son katılan ülke hangisidir?

14. NATO’ya en son katılan ülke hangisidir?

15. İsrail’e savaş açan ve Yemen’in bir kısmını yöneten grup aşağıdakilerden hangisidir?

15. İsrail’e savaş açan ve Yemen’in bir kısmını yöneten grup aşağıdakilerden hangisidir?

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