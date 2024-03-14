Verilen Resimlerden Hangi Survivor Yarışmacısı Olduğunu Bulabilecek misin?
Verilen Resimlerden Hangi Survivor Yarışmacısı Olduğunu Bulabilecek misin?
Verilen görsellerin hangi survivor yarışmacısını anımsattığını bulabilir misin?
Hazırsan başlayalım!
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1. Köpek, BKM ve İnci Taneleri.
2. Şeker ve İsmail Balaban.
3. Avatar, zıpzıp ve boks.
4. Boks ve Adem Kılıçcı.
5. NBA, Averell, Mehmet Ali Erbil
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6. İşte Benim Sitilim ve hapis.
7. Kürek, fenerbahçe ve Nisa Bölükbaşı.
8. Hilmicem, Murat, adamlık.
9. Taner Tolga Tarlacı, Masterchef.
10. Ütopya, panaroma, beyin ameliyatı.
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11. Patates, kel, Çağla Şikel.
12. Kıvanç Tatlıtuğ, Diriliş Ertuğrul.
13. Sincap, Bursa spor, Nisa Bölükbaşı.
14. Havuç, araba, baba.
15. Dondurma, zürafa, Nisa Bölükbaşı
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