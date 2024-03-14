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Verilen Resimlerden Hangi Survivor Yarışmacısı Olduğunu Bulabilecek misin?

Verilen Resimlerden Hangi Survivor Yarışmacısı Olduğunu Bulabilecek misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 17:50

Verilen görsellerin hangi survivor yarışmacısını anımsattığını bulabilir misin? 

Hazırsan başlayalım!

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1. Köpek, BKM ve İnci Taneleri.

1. Köpek, BKM ve İnci Taneleri.

2. Şeker ve İsmail Balaban.

2. Şeker ve İsmail Balaban.

3. Avatar, zıpzıp ve boks.

3. Avatar, zıpzıp ve boks.

4. Boks ve Adem Kılıçcı.

4. Boks ve Adem Kılıçcı.

5. NBA, Averell, Mehmet Ali Erbil

5. NBA, Averell, Mehmet Ali Erbil
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6. İşte Benim Sitilim ve hapis.

6. İşte Benim Sitilim ve hapis.

7. Kürek, fenerbahçe ve Nisa Bölükbaşı.

7. Kürek, fenerbahçe ve Nisa Bölükbaşı.

8. Hilmicem, Murat, adamlık.

8. Hilmicem, Murat, adamlık.

9. Taner Tolga Tarlacı, Masterchef.

9. Taner Tolga Tarlacı, Masterchef.

10. Ütopya, panaroma, beyin ameliyatı.

10. Ütopya, panaroma, beyin ameliyatı.
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11. Patates, kel, Çağla Şikel.

11. Patates, kel, Çağla Şikel.

12. Kıvanç Tatlıtuğ, Diriliş Ertuğrul.

12. Kıvanç Tatlıtuğ, Diriliş Ertuğrul.

13. Sincap, Bursa spor, Nisa Bölükbaşı.

13. Sincap, Bursa spor, Nisa Bölükbaşı.

14. Havuç, araba, baba.

14. Havuç, araba, baba.

15. Dondurma, zürafa, Nisa Bölükbaşı

15. Dondurma, zürafa, Nisa Bölükbaşı

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