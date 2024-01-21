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Survivor'a Katılsan Kimle Kavga Ederdin?

Survivor'a Katılsan Kimle Kavga Ederdin?

survivor
themyscira - Misafir Editör
21.01.2024 - 15:01

Survivor eğlenceli görünse de her türlü psikolojik baskıyı içinde barındıran zorlu bir yarışma aslında. Yarışmacıların da açlık, özlem, hırs gibi pek çok sebeple sinirleri bozuluyor ve birbirleriyle kavgaya tutuşuyorlar. 

Peki sen katılsaydın kimle kavga ederdin? Testi çöz, cevabı öğren!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!

2. Şimdi de yaşını öğrenelim!

3. Söyle bakalım, uykuyla aran nasıl?

3. Söyle bakalım, uykuyla aran nasıl?

4. Merak ettiğimiz bir konu var: Hiç metrobüsle Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında ayakta gittin mi?

4. Merak ettiğimiz bir konu var: Hiç metrobüsle Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında ayakta gittin mi?

5. Şu an Survivor'da olsan hangisiyle daha iyi anlaşırdın?

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6. Söyle bakalım, senin için hangisi daha önemlidir?

6. Söyle bakalım, senin için hangisi daha önemlidir?

7. İnsanların yüzüne söylemediğin şeyleri arkalarından konuştuğun olur mu hiç?

7. İnsanların yüzüne söylemediğin şeyleri arkalarından konuştuğun olur mu hiç?

8. Son olarak, elenmemek için hangi stratejiyi uygulardın?

8. Son olarak, elenmemek için hangi stratejiyi uygulardın?

Survivor'a katılsan Turabi'yla kavga ederdin!

Survivor'a katılsan Turabi'yla kavga ederdin!

Survivor'a katılsaydın kavga edeceğin insan kesinlikle Turabi olurdu. Çünkü sen insanların her konuda bir şeyler söylemesine, kendini üstün görmesine asla tahammül edemiyorsun. Turabi'yle aynı adada yarışmanız bile mucize olurdu. Hatta iyi anlaşabiliyor gibi görünsen de sonunda yine en büyük kavga ikiniz arasında çıkardı.

Survivor'a katılsan Yasin'le kavga ederdin!

Survivor'a katılsan Yasin'le kavga ederdin!

Sen Yasin'le anlaşabiliyor gibi görünsen de bir süre sonra en büyük sorunu yaşardın. Senin belli sınırların var, bu sınırları zorlayan kişi Yasin olurdu ve sonunda senin de tahammülün biterdi. Kafanız pek uyuşmuyor, yoksa aranızda çok da büyük sorunlar olmazdı bize sorarsan.

Survivor'a katılsan Ogeday'la kavga ederdin!

Survivor'a katılsan Ogeday'la kavga ederdin!

Yarışmaya katılsan kavga edeceğin kişi Ogeday olurdu. Bu anlaşamamanız ya da arkadaş olamamanızla alakalı bir şey değil. Yarışma şartları, insan ister istemez geriliyor. Birbirinize karşı yarışma anında ağzınızdan çıkan kelimeler kırıcı olabilir. Bu da bir tartışmayla sonuçlanabilir. Ama kinci olduğunuz için ufak bir sorunu da büyütebilirsiniz ne yazık ki.

Survivor'a katılsan Nagihan'la kavga ederdin!

Survivor'a katılsan Nagihan'la kavga ederdin!

Survivor'a katılsan kavga edeceğin kişi Nagihan olurdu. Sen arkadaş olmak istesen bile Nagihan senin için anlaşması zor biri olur. Onun aniden parlayan ve bir anda sert çıkan yapısı pek de senlik değil. Sen çok daha naif bir insan olduğun için anlaşamaz, sonunda kavga ederdiniz.

Survivor'a katılsan Merve'yle kavga ederdin!

Survivor'a katılsan Merve'yle kavga ederdin!

Survivor'a katılsan kavga edeceğin kişi Merve olurdu. Her ne kadar anlaşması kolay biri gibi görünse de fazlasıyla hırslı olan Merve, sonunda arkadaşlığı bir kenara bırakarak yalnızca yarışmaya odaklanırdı. Belki iyi bir arkadaş olsanız bile bu hırs uğruna sonunda kavga ederdiniz.

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Ayça Terzi

Aklımdan Turabi geçiyordu ve Turabi çıktı