Survivor'a Katılsan Kimle Kavga Ederdin?
Survivor'a Katılsan Kimle Kavga Ederdin?
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!
2. Şimdi de yaşını öğrenelim!
3. Söyle bakalım, uykuyla aran nasıl?
4. Merak ettiğimiz bir konu var: Hiç metrobüsle Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında ayakta gittin mi?
5. Şu an Survivor'da olsan hangisiyle daha iyi anlaşırdın?
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6. Söyle bakalım, senin için hangisi daha önemlidir?
7. İnsanların yüzüne söylemediğin şeyleri arkalarından konuştuğun olur mu hiç?
8. Son olarak, elenmemek için hangi stratejiyi uygulardın?
Survivor'a katılsan Turabi'yla kavga ederdin!
Survivor'a katılsan Yasin'le kavga ederdin!
Survivor'a katılsan Ogeday'la kavga ederdin!
Survivor'a katılsan Nagihan'la kavga ederdin!
Survivor'a katılsan Merve'yle kavga ederdin!
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Aklımdan Turabi geçiyordu ve Turabi çıktı