Survivor'a Katılsan Kimle Kavga Ederdin?

Survivor'a katılsan kavga edeceğin kişi Nagihan olurdu. Sen arkadaş olmak istesen bile Nagihan senin için anlaşması zor biri olur. Onun aniden parlayan ve bir anda sert çıkan yapısı pek de senlik değil. Sen çok daha naif bir insan olduğun için anlaşamaz, sonunda kavga ederdiniz.