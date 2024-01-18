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Cildinin Onarılması İçin Neye İhtiyacı Var?

etiket Cildinin Onarılması İçin Neye İhtiyacı Var?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 16:01

Hepimiz pürüzsüz bir cildin hayalini kuruyoruz ama bu o kadar da kolay olmuyor. Bunun için neyi yanlış ya da eksik yaptığınızı merak ediyorsanız buyurun teste 👇

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1. İlk olarak söyle bakalım, cildini düzenli olarak temizliyor musun?

2. Senin en önemli cilt bakımı rutinin nedir?

3. Cildinde en çok karşılaştığın sorun ne?

4. Cilt bakımına ne kadar zaman ayırıyorsun?

5. Cildinde belirgin herhangi bir sorun var mı?

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6. Cilt bakım ürünlerini neye göre seçiyorsun?

7. En çok gerekli gördüğün cilt bakım ürünü hangisi?

8. Daha önce hiç cilt bakımı yaptırdın mı?

9. Cildinin en çok neye ihtiyacı var?

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Cilt temizliğini düzenli yapman gerekiyor!

Cildinde kalıcı bir sorunun yok fakat cilt temizliğini düzenli olarak yapmadığın için hayalini kurduğun cilde bir türlü kavuşamıyorsun. Bunun için cilt tipine uygun olan bakım ürünlerini alıp bir an önce rutinini oluşturmalısın.

Doğru ürünleri bulman lazım!

Senin belli bir cilt rutinin var fakat doğru bakım ürünlerini kullanmıyorsun. Bunun için öncelikle cilt tipini öğrenip daha sonra cildine en uygun olan bakım ürünlerini alarak yeniden bir rutin oluşturmalısın.

Maske ve peeling yapmayı ihmal etme!

Cilt bakımı konusunda uzman olacakmışsın ama bir şeyi unutmuşsun! Haftada en az 2 defa, cilt tipine uygun olarak kullanacağın maske veya peelingler cildinin istediğin pürüzsüzlüğü kazanmasına yardımcı olabilir.

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