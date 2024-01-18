Cildinin Onarılması İçin Neye İhtiyacı Var?
Cildinin Onarılması İçin Neye İhtiyacı Var?
Hepimiz pürüzsüz bir cildin hayalini kuruyoruz ama bu o kadar da kolay olmuyor. Bunun için neyi yanlış ya da eksik yaptığınızı merak ediyorsanız buyurun teste 👇
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1. İlk olarak söyle bakalım, cildini düzenli olarak temizliyor musun?
2. Senin en önemli cilt bakımı rutinin nedir?
3. Cildinde en çok karşılaştığın sorun ne?
4. Cilt bakımına ne kadar zaman ayırıyorsun?
5. Cildinde belirgin herhangi bir sorun var mı?
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6. Cilt bakım ürünlerini neye göre seçiyorsun?
7. En çok gerekli gördüğün cilt bakım ürünü hangisi?
8. Daha önce hiç cilt bakımı yaptırdın mı?
9. Cildinin en çok neye ihtiyacı var?
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