Düğününü Tasarla Evliliğe Ne Kadar Yakın Olduğunu Söyleyelim!
Düğününü Tasarla Evliliğe Ne Kadar Yakın Olduğunu Söyleyelim!
Bize düğününü tasarla evliliğe ne kadar yakınsın söyleyelim!
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Öncelikle düğün yerini seç bakalım!
4. Peki birlikte takacağınız yüzük hangisi?
5. Sıra davetiye seçmekte!
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6. Peki düğün masa dekorasyonu nasıl olsun?
7. Şimdi sıra giyeceğin gelinliği veya damatlığı seçmekte...
8. Evet düğün pastan peki?
9. Gelin arabanı da seç bakalım!
10. Son olarak balayı için bir yer seç!
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Sen evliliğe 1 yıl kadar yakınsın!
Sen evliliğe 2 yıl kadar yakınsın!
Sen evliliğe maalesef yakın değilsin!
Sen evliliğe 5 yıl kadar yakınsın!
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