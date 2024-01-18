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Düğününü Tasarla Evliliğe Ne Kadar Yakın Olduğunu Söyleyelim!

Düğününü Tasarla Evliliğe Ne Kadar Yakın Olduğunu Söyleyelim!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
18.01.2024 - 17:31

Bize düğününü tasarla evliliğe ne kadar yakınsın söyleyelim!

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Öncelikle düğün yerini seç bakalım!

4. Peki birlikte takacağınız yüzük hangisi?

5. Sıra davetiye seçmekte!

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6. Peki düğün masa dekorasyonu nasıl olsun?

7. Şimdi sıra giyeceğin gelinliği veya damatlığı seçmekte...

8. Evet düğün pastan peki?

9. Gelin arabanı da seç bakalım!

10. Son olarak balayı için bir yer seç!

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Sen evliliğe 1 yıl kadar yakınsın!

Heyecanla beklediğin o büyük gün neredeyse kapıda! Evet, sen, evlilik düşüncesiyle kalbinde kelebekler uçuşan, aşkın en saf haliyle tanışmış ve birlikteliğini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan şanslı isimlerden birisin. Evlilik senin için sadece sevdiğin kişiyle aynı evde yaşamak değil, çok daha fazlası. Hayatının en önemli dönemeçlerinden birine yaklaşıyorsun ve bu, senin için yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç demek. Sadece bir yıl sonra, belki de şu anda hayalini kurduğun o muhteşem düğün elbisesiyle, sevdiklerinin önünde 'Evet' diyeceksin. Evlilik, senin için aşkın ve birlikteliğin en güzel hali. Her sabahı sevdiğin kişiyle birlikte karşılamak, birlikte kahvaltı yapmak, birlikte yaşlanmak... İşte bu, senin için evlilik demek. Ve bu muhteşem yolculuğa çıkmaya tam bir yılın kaldığını biliyoruz. Seninle aynı heyecanı paylaşıyor ve bu yeni başlangıcın hayatına neşe, mutluluk ve aşk getirmesini diliyoruz.

Sen evliliğe 2 yıl kadar yakınsın!

Evet, evet, evet! Sen, aşkın büyülü dünyasında bir sonraki büyük adımı atmaya sadece iki yıl uzaktasın. Gözlerini açıp kapayıncaya kadar geçecek bu süre, senin için unutulmaz bir dönem olacak. Neden mi? Çünkü sen, hayatının en önemli gününü sabırsızlıkla bekliyorsun. Her ayrıntısını titizlikle düşündüğün, hayallerini süsleyen o muhteşem düğünün hayaliyle yanıp tutuşuyorsun. Evlilik, senin için sadece bir yüzük, bir belge veya bir tören değil. Evlilik, senin için yeni bir hayatın başlangıcı, yeni bir yolculuğun ilk adımı. Bu yolculukta belki de ilk defa kendi aileni kuracak, kendi yuvanı oluşturacak ve hayatını sevdiğin kişiyle birleştireceksin. Bu, sadece bir dönüşüm değil, aynı zamanda bir yeniden doğuş. Evet, evlilik senin için yeni bir hayat demek. Ve bu yeni hayat, her ne kadar iki yıl sonra başlayacak olsa da, şimdiden senin hayatını şekillendirmeye, renklendirmeye başladı bile. Bu iki yıl, belki de hayatının en heyecanlı, en tatlı telaşı olacak. Ve emin ol, bu süreçte yaşayacakların, düğün günün kadar unutulmaz ve özel olacak.

Sen evliliğe maalesef yakın değilsin!

Evlilik konusunda ne yazık ki pek de iç içe değilsin. Kafanın içindeki düşünceler öylesine karışık ki, bir labirenti andırıyor. Bazen evlilik düşüncesi seni o kadar çok geriyor ki, ondan adeta nefret ediyorsun. Ancak sonra bir anda evlilik fikri seni heyecanlandırıyor ve içinde bir kıpırtı oluşuyor. Bu karmaşık duygular arasında sadece bir şey var ki, seni gerçekten heyecanlandırıyor: o da evlilik süreci. Evet, evet! O süslü davetiyeler, mis gibi kokan çiçekler, şık elbiseler ve tabii ki o muhteşem düğün pastası... İşte bu süreç, senin kalbini hızlandıran tek şey. Ancak unutma, evlilik sadece bir gün değil, bir ömür boyu sürecek bir yolculuk. Bu yüzden, kafandaki düşünceleri biraz daha netleştirmen gerekiyor gibi görünüyor.

Sen evliliğe 5 yıl kadar yakınsın!

Evlilik düşüncesi, senin için henüz ufukta beliren bir siluet gibi. Kendini bu duruma hazırlamak için önünde tam tamına 5 yıl gibi bir süre var. Ancak bu süre, bazılarına göre kısa, bazılarına göre uzun gelebilir. Sonuçta, evlilik hayatının kapısını çalma konusunda ne kadar aceleci olduğun tamamen sana bağlı. Yani, 5 yılın senin için ne kadar yakın ya da uzak olduğunu belirlemek, bu süreci nasıl değerlendireceğin ve nasıl bir yol haritası çizeceğin tamamen senin elinde. Öyleyse, bu süreci en iyi şekilde değerlendir, kendini geliştir ve hayatının bu yeni dönemine hazırlıklı ol. Unutma, evlilik bir maraton ve senin için start çizgisine ulaşmak için hala bolca zamanın var!

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