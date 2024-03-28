Tek Soruyla Sağ Beynini mi Yoksa Sol Beynini mi Kullandığını Söylüyoruz!
Tek Soruyla Sağ Beynini mi Yoksa Sol Beynini mi Kullandığını Söylüyoruz!
Tek bir görsel ile sağ beyninizi mi yoksa sol beyninizi mi kullandığınızı ortaya çıkarıyoruz!
Hadi aşağı inelim!
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Resimde gördüğün ayakkabı hangi renk?
Sağ beyin!
Sol beyin!
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Sol beyin + Kova Burcu .... harcanıyorum aQ :))
Sol beyin! Sol lob beynimiz mantıklı olan taraftır. Beyninin sol kısmını kullanan insanlar mantıksal düşünen insanlardır. Matematik aşkım da buradan geliyor... Devamını Gör
Sağ beyin ! Sen beyninin sağ tarafını aktif kullananlardansın. Resimdeki ayakkabının rengini pembe - beyaz gören insanlar sağ beyinlerini sol beyinlerine ora... Devamını Gör