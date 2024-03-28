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Tek Soruyla Sağ Beynini mi Yoksa Sol Beynini mi Kullandığını Söylüyoruz!

Tek Soruyla Sağ Beynini mi Yoksa Sol Beynini mi Kullandığını Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 09:01

Tek bir görsel ile sağ beyninizi mi yoksa sol beyninizi mi kullandığınızı ortaya çıkarıyoruz!

Hadi aşağı inelim!

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Resimde gördüğün ayakkabı hangi renk?

Resimde gördüğün ayakkabı hangi renk?

Sağ beyin!

Sen beyninin sağ tarafını aktif kullananlardansın. Resimdeki ayakkabının rengini pembe - beyaz gören insanlar sağ beyinlerini sol beyinlerine oranla daha aktif kullanan insanlar. Sağ beynini aktif kullanan insanlar derin ve güçlü hayal gücüne sahiptirler. Yaratıcılardır ve sezgileri her daim kuvvetlidir. Düşünmek onlar için çok aşamalı bir süreçtir. Nitel verilere dayanmak yeerine sezgilerine güvenmek bu insanların prensibidir. Olaylara uzaktan, bütünsel bakarlar. Detaylara odaklanmak onların işi değildir. Hayal gücü, yaratıcı düşünme denildiğinde akla sen ve senin gibi sağ beynini kullanan diğer insanlar gelir! Ayrıca resim, müzik ve sanat gibi faaliyetlerde olağanüstü yetenekleri vardır bu insanların!

Sol beyin!

Sen beyninin sol tarafını aktif kullananlardansın. Resimdeki ayakkabının rengini gri-yeşil gören insanlar sol beyinlerini sağ beyinlerine oranla daha aktif kullanırlar. Sol lob beynimiz mantıklı olan taraftır. Beyninin sol kısmını kullanan insanlar mantıksal düşünen insanlardır. Kelimelerle ve sözlerle araları iyidir. Konuşma sanatında usta olur bu insanlar. Olaylara bütünsel bakmazlar daima detaya inerler. Dil, mantık, matematik ve analitik gibi zeka gerektiren faaliyetlerde bu insanları görmek mümkündür. 

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moonlight

Sol beyin + Kova Burcu .... harcanıyorum aQ :))

Emel

Sol beyin! Sol lob beynimiz mantıklı olan taraftır. Beyninin sol kısmını kullanan insanlar mantıksal düşünen insanlardır. Matematik aşkım da buradan geliyor... Devamını Gör

Selver.1994.06

Sağ beyin ! Sen beyninin sağ tarafını aktif kullananlardansın. Resimdeki ayakkabının rengini pembe - beyaz gören insanlar sağ beyinlerini sol beyinlerine ora... Devamını Gör