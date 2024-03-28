Tek Soruyla Sağ Beynini mi Yoksa Sol Beynini mi Kullandığını Söylüyoruz!

Sen beyninin sağ tarafını aktif kullananlardansın. Resimdeki ayakkabının rengini pembe - beyaz gören insanlar sağ beyinlerini sol beyinlerine oranla daha aktif kullanan insanlar. Sağ beynini aktif kullanan insanlar derin ve güçlü hayal gücüne sahiptirler. Yaratıcılardır ve sezgileri her daim kuvvetlidir. Düşünmek onlar için çok aşamalı bir süreçtir. Nitel verilere dayanmak yeerine sezgilerine güvenmek bu insanların prensibidir. Olaylara uzaktan, bütünsel bakarlar. Detaylara odaklanmak onların işi değildir. Hayal gücü, yaratıcı düşünme denildiğinde akla sen ve senin gibi sağ beynini kullanan diğer insanlar gelir! Ayrıca resim, müzik ve sanat gibi faaliyetlerde olağanüstü yetenekleri vardır bu insanların!