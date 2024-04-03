Magazin Skandallarına Ne Kadar Hakimsin? Test edelim!
Magazin Skandallarına Ne Kadar Hakimsin? Test edelim!
Magazini takip etmesek bile yıllardır efsaneleşmiş magazin olaylarına hepimiz biraz biraz hakimiz. Sen bu magazin dedikodularına ne kadar hakimsin test edelim mi?
Hazırsan başlıyoruz!
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1. Sevda Demirel ‘’NE DEDİN SEN?’’ diyerek kime tokat atmıştır?
2. Gazetecilerden kaçmaya çalışırken tuvalet penceresine sıkışan ünlü kimdir?
3. ‘’Ferrariniz hayırlı olsun’’ cümlesini yanlış anlayıp ‘’siz Feraye’yi nereden biliyorsunuz’’ diyerek karısını aldattığını itiraf eden isim kimdir?
4. Seren Serengil’in köpeği hangi ünlü ismi duyunca muhabire saldırmıştır?
5. Şebnem Ferah’ın televizyondan öğrendiği aldatılmasında, Süha Yavuz Şebnem Ferah’ı kimle aldatmıştır?
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6. Klibinde '‘Aslında maymun oynatacaktık ama bulamadık, zenci çocuk oynatalım dedik’' diyen ünlü isim kimdir?
7. Konserinde seyirciden gelen şarkı isteğini söylemeyince, kurşunlanarak bir böbreğini kaybeden şarkıcı kimdir?
8. İbrahim Tatlıses kimi ‘’kötü adamların’’ elinden aldı?
9. Jet ski ile denizde kaybolup 13 saat sonra uluslararası sularda bulunan ünlü isim kimdir?
10. Gazeteciye ‘’dal**rak! böyle mi sorulur bu?’’ sorusunu yönelten ünlü isim kimdir?
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