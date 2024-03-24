Hangi Ünlünün Survivor’a Katıldığını Bulabilecek misin?
Hangi Ünlünün Survivor’a Katıldığını Bulabilecek misin?
Uzun yıllardır ekran başına insanları kilitleyen yarışma programı Survivor’a hangi ünlülerin katıldığını hangi ünlülerin katılmadığını biliyor musun?
Haydi Survivor testine!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Sinan Akçıl Survivor'a katıldı mı katılmadı mı?
2. Pascal Nouma Survivor'a katıldı mı katılmadı mı?
3. Tuğba Özay Survivor'a katıldı mı katılmadı mı?
4. Anıl İlter Survivor'a katıldı mı katılmadı mı?
5. Yılmaz Morgül Survivor'a katıldı mı katılmadı mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Serkan Tütüncü Survivor'a katıldı mı katılmadı mı?
7. Çağla Şimşek Survivor'a katıldı mı katılmadı mı?
8. Özge Ulusoy Survivor'a katıldı mı katılmadı mı?
9. Mustafa Topaloğlu Survivor'a katıldı mı katılmadı mı?
10. Dağhan Külegeç Survivor'a katıldı mı katılmadı mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Fatmagül Fakı Survivor'a katıldı mı katılmadı mı?
12. Bahar Candan Survivor'a katıldı mı katılmadı mı?
13. Tolgahan Sayışman Survivor'a katıldı mı katılmadı mı?
14. Tolga Karel Survivor'a katıldı mı katılmadı mı?
15. Öykü Çelik Survivor'a katıldı mı katılmadı mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın