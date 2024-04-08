Ünlülerin Daha Önce Sevgili Olup Olmadıklarını Tahmin Edebilecek misin?
Ünlülerin Daha Önce Sevgili Olup Olmadıklarını Tahmin Edebilecek misin?
Sence bu ünlüler daha önce sevgili olmuş mudur?
Hadi öğrenelim!
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1. Sdney Sweeney ve Jacob Elordi daha önce sevgili oldular mı?
2. Justin Bieber ve Kendall Jenner daha önce sevgili oldu mu?
3. Seda Sayan ve Sinan Engin daha önce sevgili oldu mu?
4. Kendall Jenner ve Abel daha önce sevgili oldu mu?
5. Nurgül Yeşilçay ve Tolga Karel daha önce sevgili oldu mu?
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6. Hadise ve Murat Boz daha önce sevgili oldu mu?
7. Özgü Namal ve Oktay Kaynarca daha önce sevgili oldu mu?
8. Şeyma Subaşı ve Berk Oktay daha önce sevgili oldu mu?
9. İsmail Hacıoğlu ve Ceyda Düvenci daha önce sevgili oldu mu?
10. Beyazıt Öztürk ve Çağla Şikel daha önce sevgili oldu mu?
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