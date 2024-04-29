Türkiye Ekonomisine Ne Kadar Hakimsin?
Türkiye Ekonomisine Ne Kadar Hakimsin?
Türkiye'nin ekonomisi hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Bu test, Türkiye'nin ticaret hacmi, ihracat ve ithalat kalemleri, ekonomik bölgeleri gibi konularda bilgi düzeyinizi ölçmek için hazırlandı!
Şimdi test edelim!
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1. Türkiye'nin en büyük ihracat kalemi hangisidir?
2. Türkiye'nin en büyük ithalat kalemi hangisidir?
3. Türkiye hangi madenin üretiminde 1. sıradadır?
4. Türkiye'nin 2023 yılında GSYİH büyüme oranı ne kadardı?
5. Türkiye hangi tarım ürününün satışında dünya lideri?
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6. Türkiye'nin en büyük borsa endeksi hangisidir?
7. Türkiye'nin en büyük özel bankası hangisidir?
8. Türkiye'nin en fazla döviz geliri sağladığı sektör hangisidir?
9. Türkiye'nin en büyük enerji ithalatçısı hangi kaynaktan enerji ithal eder?
10. Türkiye'nin en büyük ithalat ve ihracat limanı hangisidir?
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11. Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketi hangisidir?
12. Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı hangi ülkedir?
13. 2023 yılında Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ülke?
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