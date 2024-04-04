Harvard'ın 1869 Giriş Sınavından Geçebilecek misin?
Harvard'ın 1869 Giriş Sınavından Geçebilecek misin?
1869 yılında Harvard’ın yaptığı giriş sınavından geçebilecek misin? O sınava girseydin Harvard’a girebilir miydin?
Hadi öğrenelim!
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1#
2# Aşağıdaki grafiklerden hangisi kosinüsün pozitif olduğu kısmı doğru şekilde gölgelendirmektedir?
3# Atina ve Sparta arasındaki fark nedir?
4# Aşağıdaki kesrin en sade hali nedir?
5# İdil(Volga) Nehri’nin kaynağı nerede?
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6#
7# Mont Blanc hangi ülkededir?
8# Aşağıdaki denklemde x kaçtır?
9# Herhangi bir sistemde 1’in logaritması nedir?
10# Jugurtha kimdir?
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