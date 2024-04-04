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Harvard'ın 1869 Giriş Sınavından Geçebilecek misin?

Harvard'ın 1869 Giriş Sınavından Geçebilecek misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 13:26 Son Güncelleme: 04.04.2024 - 13:59

1869 yılında Harvard’ın yaptığı giriş sınavından geçebilecek misin? O sınava girseydin Harvard’a girebilir miydin?

Hadi öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1#

1#

2# Aşağıdaki grafiklerden hangisi kosinüsün pozitif olduğu kısmı doğru şekilde gölgelendirmektedir?

3# Atina ve Sparta arasındaki fark nedir?

3# Atina ve Sparta arasındaki fark nedir?

4# Aşağıdaki kesrin en sade hali nedir?

4# Aşağıdaki kesrin en sade hali nedir?

5# İdil(Volga) Nehri’nin kaynağı nerede?

5# İdil(Volga) Nehri’nin kaynağı nerede?
İçeriğin Devamı Aşağıda

6#

6#

7# Mont Blanc hangi ülkededir?

7# Mont Blanc hangi ülkededir?

8# Aşağıdaki denklemde x kaçtır?

8# Aşağıdaki denklemde x kaçtır?

9# Herhangi bir sistemde 1’in logaritması nedir?

9# Herhangi bir sistemde 1’in logaritması nedir?

10# Jugurtha kimdir?

10# Jugurtha kimdir?

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