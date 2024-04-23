23 Nisan Tarihsel Bilgi Testi!
23 Nisan Tarihsel Bilgi Testi!
Günün anlam ve önemine uygun mini 23 Nisan tarihsel bilgi testine hazır mısın?
Haydi başlayalım!
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1. Türkiye'de 23 Nisan hangi yıl ve nasıl ilk kez kutlanmıştır?
2. 23 Nisan'ın dünya genelinde nasıl bir önemi vardır?
3. 23 Nisan'ın kutlanmasına ilişkin ilk adımlar hangi belge ile atılmıştır?
4. 23 Nisan hangi Türk lideri tarafından çocuklara armağan edilmiştir?
5. 23 Nisan, Türkiye'de ve dünyada nasıl bir kutlama ile anılır?
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6. 23 Nisan'ın ulusal egemenlik ve çocuklara yönelik önemi nedir?
7. 23 Nisan, Türkiye'nin hangi şehrinde ve ne zaman ilan edilmiştir?
8. 23 Nisan, hangi tarihsel olaya atfedilir?
9. 23 Nisan'ın uluslararası alanda kabul edilmesiyle ilgili ilk adım hangi organizasyon tarafından atılmıştır?
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