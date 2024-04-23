Görüş Bildir
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
23 Nisan Tarihsel Bilgi Testi!

23 Nisan Tarihsel Bilgi Testi!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 11:16

Günün anlam ve önemine uygun mini 23 Nisan tarihsel bilgi testine hazır mısın?

Haydi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Türkiye'de 23 Nisan hangi yıl ve nasıl ilk kez kutlanmıştır?

1. Türkiye'de 23 Nisan hangi yıl ve nasıl ilk kez kutlanmıştır?

2. 23 Nisan'ın dünya genelinde nasıl bir önemi vardır?

2. 23 Nisan'ın dünya genelinde nasıl bir önemi vardır?

3. 23 Nisan'ın kutlanmasına ilişkin ilk adımlar hangi belge ile atılmıştır?

3. 23 Nisan'ın kutlanmasına ilişkin ilk adımlar hangi belge ile atılmıştır?

4. 23 Nisan hangi Türk lideri tarafından çocuklara armağan edilmiştir?

4. 23 Nisan hangi Türk lideri tarafından çocuklara armağan edilmiştir?

5. 23 Nisan, Türkiye'de ve dünyada nasıl bir kutlama ile anılır?

5. 23 Nisan, Türkiye'de ve dünyada nasıl bir kutlama ile anılır?
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. 23 Nisan'ın ulusal egemenlik ve çocuklara yönelik önemi nedir?

6. 23 Nisan'ın ulusal egemenlik ve çocuklara yönelik önemi nedir?

7. 23 Nisan, Türkiye'nin hangi şehrinde ve ne zaman ilan edilmiştir?

7. 23 Nisan, Türkiye'nin hangi şehrinde ve ne zaman ilan edilmiştir?

8. 23 Nisan, hangi tarihsel olaya atfedilir?

8. 23 Nisan, hangi tarihsel olaya atfedilir?

9. 23 Nisan'ın uluslararası alanda kabul edilmesiyle ilgili ilk adım hangi organizasyon tarafından atılmıştır?

9. 23 Nisan'ın uluslararası alanda kabul edilmesiyle ilgili ilk adım hangi organizasyon tarafından atılmıştır?

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın