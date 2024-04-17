Bu Bir Abur Cubur Anketidir!
Bu Bir Abur Cubur Anketidir!
Favori abur çuburlarıı oylamaya hazır mısın?
Hadi başlayalım!
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1. Çikolatayı nasıl tercih edersin?
2. Cips tercihin nasıl?
3. Hangi jelibon favorin?
4. Dondurmayı nasıl seversin?
5. Kuruyemiş favorin hangisi?
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6. Hangi meyve aromalı şekerlemeyi tercih edersin?
7. İçeceklerden favorin hangisi?
8. Peynirli kraker mi baharatlı kraker mi?
9. Tırtıklı cips mi tırtıksız cips mi?
10. Fast food favorin hangisi?
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11. Hamburgeri tavuk mu seversin köfte mi?
12. Pizza tercihin hangisi?
13. Favori patatesin hangisi?
14. Son soru, ketçap mı mayonez mi?
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