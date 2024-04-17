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Bu Bir Abur Cubur Anketidir!

Bu Bir Abur Cubur Anketidir!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
17.04.2024 - 10:33

Favori abur çuburlarıı oylamaya hazır mısın?

Hadi başlayalım!

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1. Çikolatayı nasıl tercih edersin?

2. Cips tercihin nasıl?

3. Hangi jelibon favorin?

4. Dondurmayı nasıl seversin?

5. Kuruyemiş favorin hangisi?

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6. Hangi meyve aromalı şekerlemeyi tercih edersin?

7. İçeceklerden favorin hangisi?

8. Peynirli kraker mi baharatlı kraker mi?

9. Tırtıklı cips mi tırtıksız cips mi?

10. Fast food favorin hangisi?

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11. Hamburgeri tavuk mu seversin köfte mi?

12. Pizza tercihin hangisi?

13. Favori patatesin hangisi?

14. Son soru, ketçap mı mayonez mi?

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