Bu Anket Size ‘’O Yemek Öyle Değil’’ Dedirtecek!
Bu Anket Size ‘’O Yemek Öyle Değil’’ Dedirtecek!
Yemek konusuna gelince insanları ikiye ayıracak bir çok fikir var. Bu yemekleri sen nasıl yemeyi tercih ediyorsun? Ya da ‘o’ yemeyin adı ne?
Sonuçlar sizi gerçekten şaşırtacak!
Hadi oylayalım!
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1. Ketçap mayonezi nasıl yersin?
2. Aşağıdaki yemeğin adı ne?
3. Çay sıcak suyla mı demlenir soğuk suyla mı?
4. Peki simit mi gevrek mi?
5. Türkiyede en iyi pide nerede yenir?
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6. Etli ekmek denildiğinde hangisi akla gelir?
7. Hangisi daha sinir bozucu?
8. Hangisinin yapılması daha anlaşılır?
9. Birini denemek zorunda olsan….
10. Son soru çiğköfte nerenin?
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