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Dizileri Kendi Kategorilerinde Yarıştırıyoruz!

Dizileri Kendi Kategorilerinde Yarıştırıyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 15:01

Her birimizin sevdiği diziler ve sevmediği diziler var. Bu dizileri kendi kategorisinde yarıştırmaya var mısın?

Hazırsan başlayalım!

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1. Klasik bir soruyla başlamaya ne dersin?

2. Şimdi güncel iki Türk dizisini oylayalım!

3. Çoğu insanın bir numarası olan dizilerden favorin hangisi?

4. Biraz gençlik dizilerine dönelim!

5. Ofis ortamı denildiğinde akla gelen bu iki dizi olmazsa olmaz!

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6. Gerçek dizi severlerin efsaneleri bu diziler!

7. Türk dizilerine geri dönelim mi?

8. IMDb puanları birbirine çok yakın olan bu iki diziyi sorsak.

9. Marvel dizilerinden favorin hangisi?

10. Birini izleyen diğerini izlemeden yapamıyor.

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11. Destanlar, savaşlar ve tarih…

12. Dönem dizilerine değinmeden edemeyiz!

13. Kıyamet ve sonrasını anlatan dizilerden favorin hangisi?

14. Onlar bir dönemin efsane dizileri!

15. Noktayı Türk dizileriyle yapalım!

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