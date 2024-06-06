Tam İyileştiğini Zannederken Tek Bir Harf Hatası Yüzünden Canından Oldu

Doktorların el yazısını okumak bir zamanların en büyük kabuslarından biriydi. Eczacıların farklı bir lisan öğrenmeleri ya da sudoku çözmeleri gibi bir egzersize maruz kalmaları dijital çağ ile birlikte giderek daha da azaldı. Okunaklı olmayan el yazısıyla yazılmış reçeteler birçok kez yanlış ilaç ya da tıbbi hataya yol açmıştı. Bunlardan biri de 2005 yılında yaşandı.