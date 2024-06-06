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Tam İyileştiğini Zannederken Tek Bir Harf Hatası Yüzünden Canından Oldu

Tam İyileştiğini Zannederken Tek Bir Harf Hatası Yüzünden Canından Oldu

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
06.06.2024 - 15:46

Dijitalleşme hayatın her alanında kendisini gösteriyor. Dijitalleşmeyle birlikte mektup gibi bazı romantik kültürler yok olurken bazen de adeta kanayan yaralara ilaç değerinde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan biri de reçeteler. Eskiden doktorların el yazılarına mahkum olarak eczanenin yolunu tutarken artık e-reçetelerin yaygınlaşmasıyla birlikte kafa karışıklıkları ortadan kalkıyor, hatalar en az seviyeye iniyor. 2005'in Aralık ayında yaşanan bir olay ise bugünlerde sosyal medyada gündemde. Adeta 'En 'acı' reçete' dedirten olayın perde arkasında yaşananlar dijitalleşmenin olumlu sonuçları için örnek gösterilecek cinsten.

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Bir dönemin en büyük kabuslarından biriydi

Bir dönemin en büyük kabuslarından biriydi

Doktorların el yazısını okumak bir zamanların en büyük kabuslarından biriydi. Eczacıların farklı bir lisan öğrenmeleri ya da sudoku çözmeleri gibi bir egzersize maruz kalmaları dijital çağ ile birlikte giderek daha da azaldı. Okunaklı olmayan el yazısıyla yazılmış reçeteler birçok kez yanlış ilaç ya da tıbbi hataya yol açmıştı. Bunlardan biri de 2005 yılında yaşandı.

8 gün sonra bir reçeteyle taburcu edildi

8 gün sonra bir reçeteyle taburcu edildi

Tarihler 20 Aralık 2005'i gösterdiğinde 65 yaşında bir kadın mitral kapak yetersizliği nedeniyle bir operasyon geçirdi. Tam 8 gün boyunca hastanede kalan hasta, 28 Aralık 2005 tarihinde taburcu edildi ve tedavisinin devamı için kendisine bir reçete verildi.

Harf hatası yapılınca işler karıştı

Harf hatası yapılınca işler karıştı

Reçetedeki ilaçları almak için eczaneye giden kadına ilaçlar verildi ve kadın evinin yolunu tuttu. İlaçlarını kullanmaya başlayan kadının sağlık durumu birden kötüye gitmeye başladı. Sebebi ise reçetede yazan bir ilaçtı. Daha doğrusu reçetede yazan ilacı satın almaması, eczacının bu ilaç yerine kendisine tek bir harfi farklı olan başka bir ilaç vermesi işleri kötüye götürmüştü.

Artık her şey için çok geçti

Artık her şey için çok geçti

Tek bir harf hatası yüzünden farklı bir ilaç satın alıp sağlık durumu kötüye giden hastaya bu sıkıntılı süreci yaşatan şey doktorunun el yazısının okunaklı olmamasıydı. Yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırılan hasta kurtarılamaz, kadının akrabaları ise yanlış ilaç veren eczacıyı şikâyet eder. Ancak elbette artık her şey için çok geçti. En 'acı' reçeteyle hayattan kopan hasta artık hayatını kaybetmişti.

Yalnızca bir barkodla pratik ve 'hayati' çözüm

Yalnızca bir barkodla pratik ve 'hayati' çözüm

E-reçete öncesinde sıklıkla yaşanan bu olaylar günümüzde daha az görülüyor. E-reçete sistemiyle birlikte eczaneye elinizde yalnızca bir barkodla gidiyor, doktorların sistem üzerinden seçtikleri ilaçlar herhangi bir kafa karışıklığına mahal vermeden hastalara veriliyor... Dijitalleşme beraberinde birçok dezavantaj getirmiş olabilir ama reçeteler konusunda gerekli bir dönüşümün yaşandığı tartışılmaz bir gerçek.

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