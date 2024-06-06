Tam İyileştiğini Zannederken Tek Bir Harf Hatası Yüzünden Canından Oldu
Tam İyileştiğini Zannederken Tek Bir Harf Hatası Yüzünden Canından Oldu
Dijitalleşme hayatın her alanında kendisini gösteriyor. Dijitalleşmeyle birlikte mektup gibi bazı romantik kültürler yok olurken bazen de adeta kanayan yaralara ilaç değerinde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan biri de reçeteler. Eskiden doktorların el yazılarına mahkum olarak eczanenin yolunu tutarken artık e-reçetelerin yaygınlaşmasıyla birlikte kafa karışıklıkları ortadan kalkıyor, hatalar en az seviyeye iniyor. 2005'in Aralık ayında yaşanan bir olay ise bugünlerde sosyal medyada gündemde. Adeta 'En 'acı' reçete' dedirten olayın perde arkasında yaşananlar dijitalleşmenin olumlu sonuçları için örnek gösterilecek cinsten.
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Bir dönemin en büyük kabuslarından biriydi
8 gün sonra bir reçeteyle taburcu edildi
Harf hatası yapılınca işler karıştı
Artık her şey için çok geçti
Yalnızca bir barkodla pratik ve 'hayati' çözüm
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