İngiliz Turistlerin Tatil Rotası Belli Oldu: Türkiye, Yunanistan, İspanya ve Portekiz İlk 5'te!
İngiliz Turistlerin Tatil Rotası Belli Oldu: Türkiye, Yunanistan, İspanya ve Portekiz İlk 5'te!
Birleşik Krallık, dünyanın en güçlü pasaportları listelerinde her yıl ilk 10'da karşımıza çıkıyor. Soğuk ve yağışlı bir kış sonrasında yaz mevsimini genellikle Avrupa'nın güney kesimlerinde geçiren İngiliz turistlerin tatil rotaları belli oldu. Post Office Travel Money Holiday Spending Report tarafından oluşturulan listede Türkiye üst sıralarda!
28 ülke/bölgeden oluşan listenin ilk sırasında Yunanistan var. İngilizlerin yüzde 94'ü Yunanistan tatilini şahane bir seçenek olarak görüyor.
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Türkiye yabancılar için de pahalı. Mevcut ekonomide USD'nin en az 40 lira olması lazım.
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