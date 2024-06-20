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İngiliz Turistlerin Tatil Rotası Belli Oldu: Türkiye, Yunanistan, İspanya ve Portekiz İlk 5'te!

İngiliz Turistlerin Tatil Rotası Belli Oldu: Türkiye, Yunanistan, İspanya ve Portekiz İlk 5'te!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 10:34

Birleşik Krallık, dünyanın en güçlü pasaportları listelerinde her yıl ilk 10'da karşımıza çıkıyor. Soğuk ve yağışlı bir kış sonrasında yaz mevsimini genellikle Avrupa'nın güney kesimlerinde geçiren İngiliz turistlerin tatil rotaları belli oldu. Post Office Travel Money Holiday Spending Report tarafından oluşturulan listede Türkiye üst sıralarda!

Kaynak

28 ülke/bölgeden oluşan listenin ilk sırasında Yunanistan var. İngilizlerin yüzde 94'ü Yunanistan tatilini şahane bir seçenek olarak görüyor.

28 ülke/bölgeden oluşan listenin ilk sırasında Yunanistan var. İngilizlerin yüzde 94'ü Yunanistan tatilini şahane bir seçenek olarak görüyor.

Listenin ikinci ve üçüncü sırasında İspanya yer alıyor. İkinci sırada İspanya ana karası, üçüncü sırada ise Fas'ın batısında olan ve İspanya'ya bağlı olan Kanarya Adaları var. Her iki seçenek de İngilizlerin yüzde 93'ü tarafından olumlu bir rota olarak görülüyor.

Listenin ikinci ve üçüncü sırasında İspanya yer alıyor. İkinci sırada İspanya ana karası, üçüncü sırada ise Fas'ın batısında olan ve İspanya'ya bağlı olan Kanarya Adaları var. Her iki seçenek de İngilizlerin yüzde 93'ü tarafından olumlu bir rota olarak görülüyor.

Listenin 4'üncü sırasındaki ülke yine Güney'den. Portekiz, İngilizlerin favori 4'üncü seçeneği. Oy yüzdesi ise yüzde 92.

Listenin 4'üncü sırasındaki ülke yine Güney'den. Portekiz, İngilizlerin favori 4'üncü seçeneği. Oy yüzdesi ise yüzde 92.

Listenin 5'inci sırasında ise Türkiye var. Portekiz gibi yine yüzde 92'lik bir yüzdeye sahip olan Türkiye, İngilizlerin favori tatil rotalarından biri.

Listenin 5'inci sırasında ise Türkiye var. Portekiz gibi yine yüzde 92'lik bir yüzdeye sahip olan Türkiye, İngilizlerin favori tatil rotalarından biri.

Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi Avrupa'nın güneyindeki ülkeklerin domine ettiği listenin 28'inci sırasında ise İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerin oluşturduğu İskandinavya. Muhtemelen İngiliz turistlerin yaz mevsiminde kendilerinden de fena bir soğuk ve yağışlı havaya tahammülü yok!

Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi Avrupa'nın güneyindeki ülkeklerin domine ettiği listenin 28'inci sırasında ise İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerin oluşturduğu İskandinavya. Muhtemelen İngiliz turistlerin yaz mevsiminde kendilerinden de fena bir soğuk ve yağışlı havaya tahammülü yok!

Güney Avrupa'ya dahil edilebilecek Fransa, İtalya ve Hırvatistan gibi ülkelerin sıralaması da şaşırtıcı.

Güney Avrupa'ya dahil edilebilecek Fransa, İtalya ve Hırvatistan gibi ülkelerin sıralaması da şaşırtıcı.

Üst sıralarda olması beklenen bu ülkelerden Hırvatistan 15, İtalya 17, Fransa ise ancak 25'inci sıradan kendilerine yer bulabilmiş.

Üst sıralarda olması beklenen bu ülkelerden Hırvatistan 15, İtalya 17, Fransa ise ancak 25'inci sıradan kendilerine yer bulabilmiş.

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Pickle Rick

Türkiye yabancılar için de pahalı. Mevcut ekonomide USD'nin en az 40 lira olması lazım.

Osman Elmallı

sermaye yalakalığı yapma