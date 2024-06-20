İngiliz Turistlerin Tatil Rotası Belli Oldu: Türkiye, Yunanistan, İspanya ve Portekiz İlk 5'te!

Birleşik Krallık, dünyanın en güçlü pasaportları listelerinde her yıl ilk 10'da karşımıza çıkıyor. Soğuk ve yağışlı bir kış sonrasında yaz mevsimini genellikle Avrupa'nın güney kesimlerinde geçiren İngiliz turistlerin tatil rotaları belli oldu. Post Office Travel Money Holiday Spending Report tarafından oluşturulan listede Türkiye üst sıralarda!

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