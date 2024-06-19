Sıkıysa Al Evde Besle! Kumlara Saplanan Canavar Suratlı Balık Görenleri Tatlı Tatlı Korkuttu

Siz artık 'Ayağım yere değmediği sürece yüzmem, yüzemem!' diyen insanları rahat bırakıyorsunuz kardeşim... Singapur'da eşi benzerine pek de kolay rastlanamayacak türden bir balık görüldü, videosu çekildi, sosyal medya kullanıcıları hem güldü hem de tatlı tatlı korktu!

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