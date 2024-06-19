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Sıkıysa Al Evde Besle! Kumlara Saplanan Canavar Suratlı Balık Görenleri Tatlı Tatlı Korkuttu

Sıkıysa Al Evde Besle! Kumlara Saplanan Canavar Suratlı Balık Görenleri Tatlı Tatlı Korkuttu

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 13:31

Siz artık 'Ayağım yere değmediği sürece yüzmem, yüzemem!' diyen insanları rahat bırakıyorsunuz kardeşim... Singapur'da eşi benzerine pek de kolay rastlanamayacak türden bir balık görüldü, videosu çekildi, sosyal medya kullanıcıları hem güldü hem de tatlı tatlı korktu!

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Şu tatlılık, şu nevi şahsına münhasırlık kolay kolay görülür mü? Görülmez!

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'Uzun burunlu yıldız gözlemcisi' denilen balığın avını beklerken kendini bu kadar açık etmesi de hayli enteresan. Videoyu internete yükleyen Chan, 'Taş balıklarına benziyorlar. İnsanlar dikkatli olmalı yoksa zehirli dikenleri yüzünden acı verici deneyimler yaşanabilir.'

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