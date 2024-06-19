Sıkıysa Al Evde Besle! Kumlara Saplanan Canavar Suratlı Balık Görenleri Tatlı Tatlı Korkuttu
Sıkıysa Al Evde Besle! Kumlara Saplanan Canavar Suratlı Balık Görenleri Tatlı Tatlı Korkuttu
Siz artık 'Ayağım yere değmediği sürece yüzmem, yüzemem!' diyen insanları rahat bırakıyorsunuz kardeşim... Singapur'da eşi benzerine pek de kolay rastlanamayacak türden bir balık görüldü, videosu çekildi, sosyal medya kullanıcıları hem güldü hem de tatlı tatlı korktu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şu tatlılık, şu nevi şahsına münhasırlık kolay kolay görülür mü? Görülmez!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okyanusun ayağındaki Singapur'da denize girmek isteyenlerin karşılaştığı bu görüntü kolay kolay hafızalardan silinmeyecek cinsten!
Kıyıya vuran ve alışılmadık bir surata sahip olan balık görenleri hayrete düşürdü. Ağzı açık şekilde saplandığı kumlardan kurtulmak için adeta "İmdat!" diye bağıran balık çevredekilerde duygu karmaşası yaratmayı başardı.
Dennis Chan adlı bir sosyal medya kullanıcısı sayesinde videosu internete düşen canavar, pardon, balık pek farkında olmasa da fenomenlik yolunda önemli adımlar atmakta!
Dünya genelinde şöhrete kavuşan balık 50 milyon görüntülemeyi geçti ve "Çok korkunç!" yorumlarından nasibini aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın