Sizinki Acı Değil Direkt Zehir! Danimarka'dan Güney Koreli Noodle Markasına Olaylı Veto

Sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yapılan yorumlardan bazıları ise şöyle: 'Eşim baharatlı yiyecekleri seviyor ama bu firmanın 3x baharatlısını yiyemiyordu', 'Bu yasak çok saçma', 'Danimarkalı bir arkadaşım vardı, üzerine çok az toz biber eklenmiş karidesin çok baharatlı olduğunu düşünüyordu.'