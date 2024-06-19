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Sizinki Acı Değil Direkt Zehir! Danimarka'dan Güney Koreli Noodle Markasına Olaylı Veto

Sizinki Acı Değil Direkt Zehir! Danimarka'dan Güney Koreli Noodle Markasına Olaylı Veto

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 14:31

Uzak Doğu mutfağı denilince suşi ile birlikte akla gelen ilk yiyecek elbette noodle. Pratikliği, acısı, tadı, tuzu derken noodle son yıllarda Türkiye'de de çok seviliyor. Youtube'daki yemek yeme yani mukbang videolarında da mutlaka karşımıza çıkan noodle, sürpriz bir veto yedi. Hem de Danimarka gibi dünya mutfağına açık bir ülkeden!

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'Uzak Doğu usulü erişte' olarak bilinen noodle, son dönemde enteresan bir tartışmanın göbeğinde. Dünya mutfağına açık olmalarıyla bilinen Danimarkalılar, Güney Koreli bir noodle markasına ait noodle'ları o kadar yiyemedi ki işler bir anda karıştı!

'Uzak Doğu usulü erişte' olarak bilinen noodle, son dönemde enteresan bir tartışmanın göbeğinde. Dünya mutfağına açık olmalarıyla bilinen Danimarkalılar, Güney Koreli bir noodle markasına ait noodle'ları o kadar yiyemedi ki işler bir anda karıştı!

Söz konusu firmaya ait noodle'ları gereğinden fazla acı bulan Danimarkalılar ürünü şikâyet etti, ortalık epey bir toz duman oldu.

Söz konusu firmaya ait noodle'ları gereğinden fazla acı bulan Danimarkalılar ürünü şikâyet etti, ortalık epey bir toz duman oldu.

Danimarka'daki gıda idaresi, markanın çok acılı ürünlerinin raflardan toplatılması yönünde karar aldı, açıklamada tek bir paketteki acı biber bileşeni 'kapsaisin'in insanlarda hastalıklara sebep olacak kadar yüksek olduğu belirtildi.

Danimarka'daki gıda idaresi, markanın çok acılı ürünlerinin raflardan toplatılması yönünde karar aldı, açıklamada tek bir paketteki acı biber bileşeni 'kapsaisin'in insanlarda hastalıklara sebep olacak kadar yüksek olduğu belirtildi.

Yani Türkçesi, 'Evladım, napıyorsunuz, insan yiyecek bunu, insan!'

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'ye açıklama yapan firma ise Danimarkalılara kaba tabirle, "Sorun bizde değil sizde!" karşılığını verdi ve hiçbir ülkede benzer bir durumla karşılaşmadıklarını, ne alakaysa bir tek Danimarka'nın kendilerine böyle bir tavır sergilediklerini vurguladı.

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'ye açıklama yapan firma ise Danimarkalılara kaba tabirle, "Sorun bizde değil sizde!" karşılığını verdi ve hiçbir ülkede benzer bir durumla karşılaşmadıklarını, ne alakaysa bir tek Danimarka'nın kendilerine böyle bir tavır sergilediklerini vurguladı.

Sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yapılan yorumlardan bazıları ise şöyle: 'Eşim baharatlı yiyecekleri seviyor ama bu firmanın 3x baharatlısını yiyemiyordu', 'Bu yasak çok saçma', 'Danimarkalı bir arkadaşım vardı, üzerine çok az toz biber eklenmiş karidesin çok baharatlı olduğunu düşünüyordu.'

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