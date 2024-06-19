Sizinki Acı Değil Direkt Zehir! Danimarka'dan Güney Koreli Noodle Markasına Olaylı Veto
Sizinki Acı Değil Direkt Zehir! Danimarka'dan Güney Koreli Noodle Markasına Olaylı Veto
Uzak Doğu mutfağı denilince suşi ile birlikte akla gelen ilk yiyecek elbette noodle. Pratikliği, acısı, tadı, tuzu derken noodle son yıllarda Türkiye'de de çok seviliyor. Youtube'daki yemek yeme yani mukbang videolarında da mutlaka karşımıza çıkan noodle, sürpriz bir veto yedi. Hem de Danimarka gibi dünya mutfağına açık bir ülkeden!
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'Uzak Doğu usulü erişte' olarak bilinen noodle, son dönemde enteresan bir tartışmanın göbeğinde. Dünya mutfağına açık olmalarıyla bilinen Danimarkalılar, Güney Koreli bir noodle markasına ait noodle'ları o kadar yiyemedi ki işler bir anda karıştı!
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Söz konusu firmaya ait noodle'ları gereğinden fazla acı bulan Danimarkalılar ürünü şikâyet etti, ortalık epey bir toz duman oldu.
Danimarka'daki gıda idaresi, markanın çok acılı ürünlerinin raflardan toplatılması yönünde karar aldı, açıklamada tek bir paketteki acı biber bileşeni 'kapsaisin'in insanlarda hastalıklara sebep olacak kadar yüksek olduğu belirtildi.
İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'ye açıklama yapan firma ise Danimarkalılara kaba tabirle, "Sorun bizde değil sizde!" karşılığını verdi ve hiçbir ülkede benzer bir durumla karşılaşmadıklarını, ne alakaysa bir tek Danimarka'nın kendilerine böyle bir tavır sergilediklerini vurguladı.
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