"Utanmaz Ahlaksız" Diyen de Var "Kral Hareket" Diyen de! Eşiyle Fotoğrafını Tinder'a Yükleyen Adama Tepkiler
"Utanmaz Ahlaksız" Diyen de Var "Kral Hareket" Diyen de! Eşiyle Fotoğrafını Tinder'a Yükleyen Adama Tepkiler
Son yıllarda hayatımıza giren arkadaşlık uygulaması Tinder'da yapılan bir paylaşım sosyal medyayı adeta yıktı geçti! Arkadaşlık uygulamasında eşiyle fotoğrafını paylaşan 29 yaşındaki bir kullanıcı kimilerine 'Vay be!' dedirtti, kimileri ise bu paylaşımı uygunsuz buldu. İşte sosyal medya kullanıcılarının verdiği tepkiler...
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Arkadaşlık uygulamalarında çeşit çeşit görseller dikkat çekiyor, birçoğumuza "Yok artık" dedirtiyor. 29 yaşındaki bir kullanıcının sosyal medyada gündem olan fotoğraf seçimi ise bir hayli iddialı!
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Eşiyle birlikte mutluluk pozu verdiği kareyi Tinder'da ana fotoğraf yapan kullanıcı, arkadaşlık uygulamasının en sıra dışı seçimlerinden birine imza attı.
Sosyal medyayı yıkıp geçen bu paylaşıma gelen tepkiler ise şöyle:
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