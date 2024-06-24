"Utanmaz Ahlaksız" Diyen de Var "Kral Hareket" Diyen de! Eşiyle Fotoğrafını Tinder'a Yükleyen Adama Tepkiler

Son yıllarda hayatımıza giren arkadaşlık uygulaması Tinder'da yapılan bir paylaşım sosyal medyayı adeta yıktı geçti! Arkadaşlık uygulamasında eşiyle fotoğrafını paylaşan 29 yaşındaki bir kullanıcı kimilerine 'Vay be!' dedirtti, kimileri ise bu paylaşımı uygunsuz buldu. İşte sosyal medya kullanıcılarının verdiği tepkiler...