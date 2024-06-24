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Biri Bu Akımı Durdursun: 'Makul Kaderime Yok Teselli' Çılgınlığı Ünlülerin 'Edit Yarışı'na Döndü!

Biri Bu Akımı Durdursun: 'Makul Kaderime Yok Teselli' Çılgınlığı Ünlülerin 'Edit Yarışı'na Döndü!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 15:36

Son dönemde bir şarkının tutup tutmayacağını anlamak için bakmamız gereken ilk platform TikTok hemen ardından da X... Eğer bir şarkının konuyla bağımlı/konudan bağımsız birçok edit'ine denk gelmişseniz bilin ki o şarkı tutmuştur. Son günlerin en çok tutan şarkılarından biri de hiç kuşkusuz 'Kehribar'. Kimilerine 'Bu şarkıdan kurtulalım' dedirten, kimilerine ise 'Ah' çektiren şarkıya yapılan edit'ler muazzam bir yarış içinde!

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Ebru Yaşar ve Burak Bulut ikilisinin 'Kehribar'ı her ne kadar 2023'ün Eylül ayında çıksa da Youtube'da hâlâ trendlerde üst sıralarda. Tabii şarkının 'kop kop'lu edit'leri ise çoktan ortalığı kasıp kavurmuş durumda!

Birçok kişiye "Makus kaderim olmasın o?" dedirten 'Makul kaderime yok teselli' kısmı X platformunu ele geçirmiş durumda. Kısa zamanda büyük bir akıma dönüşen bu kısıma herkes en sevdiği oyuncuya bir edit döşüyor. İşte Barış Arduç'lu versiyon:

Alperen Duymaz'cılar...

Serenay Sarıkaya'cılar...

Çağatay Ulusoy'cular...

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Metin Akdülger'ciler...

Aslı Enver'ciler...

Pınar Deniz'ciler...

Tabii sadece oyuncularla sınırlı değil bu akım. 'Türk Duvarı' lakaplı milli gururumuz Zehra Güneş'in hayranları da yüksek enerjili akıma kapılanlardan.

Deniz Can Aktaş'çılar...

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Ve elbette, akımların vazgeçilmezi Hande Erçel'ciler de boş durmamış... Edit'lerin ve beğenilerin havada uçuştuğu bu akımda en çok beğeniyi hangi yıldızın toplayacağı merak konusu...

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