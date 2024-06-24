Biri Bu Akımı Durdursun: 'Makul Kaderime Yok Teselli' Çılgınlığı Ünlülerin 'Edit Yarışı'na Döndü!

Son dönemde bir şarkının tutup tutmayacağını anlamak için bakmamız gereken ilk platform TikTok hemen ardından da X... Eğer bir şarkının konuyla bağımlı/konudan bağımsız birçok edit'ine denk gelmişseniz bilin ki o şarkı tutmuştur. Son günlerin en çok tutan şarkılarından biri de hiç kuşkusuz 'Kehribar'. Kimilerine 'Bu şarkıdan kurtulalım' dedirten, kimilerine ise 'Ah' çektiren şarkıya yapılan edit'ler muazzam bir yarış içinde!