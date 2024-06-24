Sosyal Medyada Büyük Tepki Toplamıştı! Beren Saat'e Yönelik Skandal Sözlerden Sonra İlk Açıklama

Eşi Kenan Doğulu ile birlikte çıktığı tekne turundaki görüntüleri kayda alınan oyuncu Beren Saat hakkında magazin muhabirlerinin sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük tepkiye yol açmıştı. Ekol Magazin muhabirinin Beren Saat için kullandığı skandal sözlerden sonra kanaldan ilk açıklama geldi.