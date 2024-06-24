Sosyal Medyada Büyük Tepki Toplamıştı! Beren Saat'e Yönelik Skandal Sözlerden Sonra İlk Açıklama
Sosyal Medyada Büyük Tepki Toplamıştı! Beren Saat'e Yönelik Skandal Sözlerden Sonra İlk Açıklama
Eşi Kenan Doğulu ile birlikte çıktığı tekne turundaki görüntüleri kayda alınan oyuncu Beren Saat hakkında magazin muhabirlerinin sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük tepkiye yol açmıştı. Ekol Magazin muhabirinin Beren Saat için kullandığı skandal sözlerden sonra kanaldan ilk açıklama geldi.
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Oyuncu Beren Saat'i yüzlerce metre uzaklıktan kaydeden muhabirin kullandığı "Ben bu Beren'i yerim" sözleri sosyal medyada büyük tepkilere yol açmıştı.
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Ekol Magazin muhabirinin sarf ettiği sözlerden sonra kanaldan ilk açıklama geldi.
Kanaldan yapılan duyuruda şu sözlere yer verildi: "22.06.2024 tarihinde Ekol TV'de yayınlanan Ekol Magazin programında ülkemizin değerli sanatçılarından Beren Saat ile ilgili bir haber yayınlanmıştır. Haberde aynı görüntüyü çeken bir başka kanalın muhabiri tarafından kullanılan cümleler, sesin çok net anlaşılamaması nedeniyle dikkatten kaçmış ve habere girmiştir. Konuyla ilgili haberi yayına hazırlayan çalışanlarla ilgili kurum içinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
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