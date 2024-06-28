Misafir Geliyor Diye Annesinin Hazırladığı Kahvaltıyı Türkücü Ceylan'ın Dillere Destan Sofrasına Benzettiler
Misafir Geliyor Diye Annesinin Hazırladığı Kahvaltıyı Türkücü Ceylan'ın Dillere Destan Sofrasına Benzettiler
Misafir kahvaltıya geliyorsa hemen mutfağa koşulur, domatesler salatalıklar kesilir, peynirler dilimlenir, zeytinler buzdolabından çıkartılır. X platformunda bir kullanıcı 'Misafir geliyor diye annemin hazırladığı kahvaltı sofrasına bak' deyince olanlar oldu, mizahşörler sosyal medyada eğlenceli alıntılar yaptı. İşte o paylaşımlar...
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Her şey '@radyoavcisi' adlı hesabın bu paylaşımıyla başladı:
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Görece zayıf ve gösterişsiz kaçan bu kahvaltı sofrası doğal olarak türkücü Ceylan'ın ikonik kahvaltı pozlarını hatırlattı.
Türkücü Ceylan'ın 1 değil tam 2 kere benzer bir kombin ve benzer bir kahvaltı sofrası tercihiyle verdiği dillere destan pozlar halen daha akıllarda.
Haliyle bu pozlar hemen bilgisayarların arşivinden çıkarıldı, kullanıcı itinayla alıntılandı!
Türkücü Ceylan en popüler cevap olmayı başardı!
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Paylaşıma gelen diğer yorumlardan bazıları ise şöyle:
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