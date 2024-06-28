Misafir Geliyor Diye Annesinin Hazırladığı Kahvaltıyı Türkücü Ceylan'ın Dillere Destan Sofrasına Benzettiler

Misafir kahvaltıya geliyorsa hemen mutfağa koşulur, domatesler salatalıklar kesilir, peynirler dilimlenir, zeytinler buzdolabından çıkartılır. X platformunda bir kullanıcı 'Misafir geliyor diye annemin hazırladığı kahvaltı sofrasına bak' deyince olanlar oldu, mizahşörler sosyal medyada eğlenceli alıntılar yaptı. İşte o paylaşımlar...