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Misafir Geliyor Diye Annesinin Hazırladığı Kahvaltıyı Türkücü Ceylan'ın Dillere Destan Sofrasına Benzettiler

Misafir Geliyor Diye Annesinin Hazırladığı Kahvaltıyı Türkücü Ceylan'ın Dillere Destan Sofrasına Benzettiler

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 23:21

Misafir kahvaltıya geliyorsa hemen mutfağa koşulur, domatesler salatalıklar kesilir, peynirler dilimlenir, zeytinler buzdolabından çıkartılır. X platformunda bir kullanıcı 'Misafir geliyor diye annemin hazırladığı kahvaltı sofrasına bak' deyince olanlar oldu, mizahşörler sosyal medyada eğlenceli alıntılar yaptı. İşte o paylaşımlar...

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Her şey '@radyoavcisi' adlı hesabın bu paylaşımıyla başladı:

Her şey '@radyoavcisi' adlı hesabın bu paylaşımıyla başladı:
twitter.com

Görece zayıf ve gösterişsiz kaçan bu kahvaltı sofrası doğal olarak türkücü Ceylan'ın ikonik kahvaltı pozlarını hatırlattı.

Görece zayıf ve gösterişsiz kaçan bu kahvaltı sofrası doğal olarak türkücü Ceylan'ın ikonik kahvaltı pozlarını hatırlattı.
twitter.com

Türkücü Ceylan'ın 1 değil tam 2 kere benzer bir kombin ve benzer bir kahvaltı sofrası tercihiyle verdiği dillere destan pozlar halen daha akıllarda.

Türkücü Ceylan'ın 1 değil tam 2 kere benzer bir kombin ve benzer bir kahvaltı sofrası tercihiyle verdiği dillere destan pozlar halen daha akıllarda.

Haliyle bu pozlar hemen bilgisayarların arşivinden çıkarıldı, kullanıcı itinayla alıntılandı!

Haliyle bu pozlar hemen bilgisayarların arşivinden çıkarıldı, kullanıcı itinayla alıntılandı!
twitter.com

Türkücü Ceylan en popüler cevap olmayı başardı!

Türkücü Ceylan en popüler cevap olmayı başardı!
twitter.com
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Paylaşıma gelen diğer yorumlardan bazıları ise şöyle:

Paylaşıma gelen diğer yorumlardan bazıları ise şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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