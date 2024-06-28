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Her Yıldızın Kebap Yiyişi Farklı: Taylor Swift'in Londra'daki Favori Kebapçısı Bir Anda Meşhur Oldu

Her Yıldızın Kebap Yiyişi Farklı: Taylor Swift'in Londra'daki Favori Kebapçısı Bir Anda Meşhur Oldu

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 19:41

Ne demişler, her yiğidin yoğurt yiyişi farklı. E biz bunun güncel kebaplı versiyonunu yapmak istersek Taylor Swift'i direkt örnek olarak kullanabiliriz. Çünkü ABD'li pop yıldızının Londra'daki çok sevdiği kebapçı artık dünya çapında bir üne kavuşmuş durumda!

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Her büyük popstar gibi Taylor Swift de dokunduğuna bereket saçıyor. Kimilerine göre yılan kimilerine göre gerçek bir kraliçe olan Taylor Swift, son olarak İngiliz basınında enteresan bir haberle gündeme geldi.

Her büyük popstar gibi Taylor Swift de dokunduğuna bereket saçıyor. Kimilerine göre yılan kimilerine göre gerçek bir kraliçe olan Taylor Swift, son olarak İngiliz basınında enteresan bir haberle gündeme geldi.

İngiltere merkezli Daily Star gazetesi, Swift'in Londra'daki favori kebap dükkanını buldu ve kebapçıyla kısa bir röportaj yaptı.

İngiltere merkezli Daily Star gazetesi, Swift'in Londra'daki favori kebap dükkanını buldu ve kebapçıyla kısa bir röportaj yaptı.

Bangladeş doğumlu 55 yaşındaki Ahmed Khan, Türkiye'de de çok sevilen dünyaca ünlü pop yıldızının dükkandan tam 450 sterlin (yaklaşık 18 bin 647 TL) değerinde kebap siparişi yaptığını söyledi.

Bangladeş doğumlu 55 yaşındaki Ahmed Khan, Türkiye'de de çok sevilen dünyaca ünlü pop yıldızının dükkandan tam 450 sterlin (yaklaşık 18 bin 647 TL) değerinde kebap siparişi yaptığını söyledi.

Yıldızın 'Kentish Delight' adlı kebap dükkanıyla yolları aktör Joe Alwyn'le birlikteliği zamanında kesişmiş. Taylor Swift, özellikle bir 'tavuk döner' delisiymiş!

Yıldızın 'Kentish Delight' adlı kebap dükkanıyla yolları aktör Joe Alwyn'le birlikteliği zamanında kesişmiş. Taylor Swift, özellikle bir 'tavuk döner' delisiymiş!

Şarkıcıya dair ilginç bir anısını anlatan Khan, Swift'in Wembley'deki konserine VIP bilet sahibi olduğunu ancak dükkanın yoğunluğundan ötürü konseri kaçırdığını söyledi.

Şarkıcıya dair ilginç bir anısını anlatan Khan, Swift'in Wembley'deki konserine VIP bilet sahibi olduğunu ancak dükkanın yoğunluğundan ötürü konseri kaçırdığını söyledi.
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Swiftie'lerin de dükkanı keşfetmesiyle birlikte ününe ün katan ve kendisi de bir Swiftie yani Taylor Swift hayranı olan kebapçı, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri çok yoğun oluyor dükkan. Eğer vakit bulabilirsem bir dahaki konserine gidebilirim" diye konuştu.

Swiftie'lerin de dükkanı keşfetmesiyle birlikte ününe ün katan ve kendisi de bir Swiftie yani Taylor Swift hayranı olan kebapçı, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri çok yoğun oluyor dükkan. Eğer vakit bulabilirsem bir dahaki konserine gidebilirim" diye konuştu.

Koyu Swiftie'ler için gelsin: Khan'ın en sevdiği Taylor Swift şarkısı ise 'End Game'miş!

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ömer

Taylor o kebap değil kam tu adana 😅 Madonna bizi iyi bilir ona sor 😅😅