Her Yıldızın Kebap Yiyişi Farklı: Taylor Swift'in Londra'daki Favori Kebapçısı Bir Anda Meşhur Oldu

Ne demişler, her yiğidin yoğurt yiyişi farklı. E biz bunun güncel kebaplı versiyonunu yapmak istersek Taylor Swift'i direkt örnek olarak kullanabiliriz. Çünkü ABD'li pop yıldızının Londra'daki çok sevdiği kebapçı artık dünya çapında bir üne kavuşmuş durumda!

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