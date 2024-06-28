Her Yıldızın Kebap Yiyişi Farklı: Taylor Swift'in Londra'daki Favori Kebapçısı Bir Anda Meşhur Oldu
Her Yıldızın Kebap Yiyişi Farklı: Taylor Swift'in Londra'daki Favori Kebapçısı Bir Anda Meşhur Oldu
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Her büyük popstar gibi Taylor Swift de dokunduğuna bereket saçıyor. Kimilerine göre yılan kimilerine göre gerçek bir kraliçe olan Taylor Swift, son olarak İngiliz basınında enteresan bir haberle gündeme geldi.
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İngiltere merkezli Daily Star gazetesi, Swift'in Londra'daki favori kebap dükkanını buldu ve kebapçıyla kısa bir röportaj yaptı.
Bangladeş doğumlu 55 yaşındaki Ahmed Khan, Türkiye'de de çok sevilen dünyaca ünlü pop yıldızının dükkandan tam 450 sterlin (yaklaşık 18 bin 647 TL) değerinde kebap siparişi yaptığını söyledi.
Yıldızın 'Kentish Delight' adlı kebap dükkanıyla yolları aktör Joe Alwyn'le birlikteliği zamanında kesişmiş. Taylor Swift, özellikle bir 'tavuk döner' delisiymiş!
Şarkıcıya dair ilginç bir anısını anlatan Khan, Swift'in Wembley'deki konserine VIP bilet sahibi olduğunu ancak dükkanın yoğunluğundan ötürü konseri kaçırdığını söyledi.
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Swiftie'lerin de dükkanı keşfetmesiyle birlikte ününe ün katan ve kendisi de bir Swiftie yani Taylor Swift hayranı olan kebapçı, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri çok yoğun oluyor dükkan. Eğer vakit bulabilirsem bir dahaki konserine gidebilirim" diye konuştu.
Koyu Swiftie'ler için gelsin: Khan'ın en sevdiği Taylor Swift şarkısı ise 'End Game'miş!
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Taylor o kebap değil kam tu adana 😅 Madonna bizi iyi bilir ona sor 😅😅