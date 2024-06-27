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Sevmeyelim de Taşa mı Dönelim: Oğlak Burcu Erkeklerinin Kalbine Benzetilen Deniz Canlısının Şaşırtan Görüntüsü

Sevmeyelim de Taşa mı Dönelim: Oğlak Burcu Erkeklerinin Kalbine Benzetilen Deniz Canlısının Şaşırtan Görüntüsü

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 22:31

Su altındaki yaşama ayrı bir ilgi duyanlar için ilaç gibi bir video düştü sosyal medyaya. Bir deniz canlısının sadece 1 saniye içerisinde geçirdiği değişim sosyal medyada çeşitli esprilere konu oldu.

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X platformunda viral olan videoda suyun altına dalış yapan bir dalgaç, bir deniz canlısına dokunuyor ve olanlar oluyor!

Dokunur dokunmaz önce rengi değişen canlı, daha sonra yavaş yavaş içine kapanıyor!

Dokunur dokunmaz önce rengi değişen canlı, daha sonra yavaş yavaş içine kapanıyor!

Neredeyse 1 saniye içinde yaşanan bu değişimin sonunda deniz canlısı Emel Müftüoğlu'nun 'Hovarda' şarkısındaki "Sevmeyelim de taşa mı dönelim?" sözlerini hatırlatırcasına adeta taşa dönüyor!

Neredeyse 1 saniye içinde yaşanan bu değişimin sonunda deniz canlısı Emel Müftüoğlu'nun 'Hovarda' şarkısındaki "Sevmeyelim de taşa mı dönelim?" sözlerini hatırlatırcasına adeta taşa dönüyor!

X platformunda esprilere de konu olan bu videoya gelen tepkilerden bazıları şöyle:

X platformunda esprilere de konu olan bu videoya gelen tepkilerden bazıları şöyle:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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twitter.com
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