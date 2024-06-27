Sevmeyelim de Taşa mı Dönelim: Oğlak Burcu Erkeklerinin Kalbine Benzetilen Deniz Canlısının Şaşırtan Görüntüsü
Sevmeyelim de Taşa mı Dönelim: Oğlak Burcu Erkeklerinin Kalbine Benzetilen Deniz Canlısının Şaşırtan Görüntüsü
Su altındaki yaşama ayrı bir ilgi duyanlar için ilaç gibi bir video düştü sosyal medyaya. Bir deniz canlısının sadece 1 saniye içerisinde geçirdiği değişim sosyal medyada çeşitli esprilere konu oldu.
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X platformunda viral olan videoda suyun altına dalış yapan bir dalgaç, bir deniz canlısına dokunuyor ve olanlar oluyor!
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Dokunur dokunmaz önce rengi değişen canlı, daha sonra yavaş yavaş içine kapanıyor!
Neredeyse 1 saniye içinde yaşanan bu değişimin sonunda deniz canlısı Emel Müftüoğlu'nun 'Hovarda' şarkısındaki "Sevmeyelim de taşa mı dönelim?" sözlerini hatırlatırcasına adeta taşa dönüyor!
X platformunda esprilere de konu olan bu videoya gelen tepkilerden bazıları şöyle:
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