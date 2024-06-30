Junior Survivor: Torununa Adeta Komando Eğitimi Veren Anneanne "Çocuğu Olimpiyat'a mı Hazırlıyor?" Dedirtti
Junior Survivor: Torununa Adeta Komando Eğitimi Veren Anneanne "Çocuğu Olimpiyat'a mı Hazırlıyor?" Dedirtti
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Kısa zaman içinde sosyal medyayı sallayan videoyu izleyenlerin yüzünde muhakkak bir tebessüm oluşuyor.
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Dünya tatlısı bir Uzakdoğulu kız çocuğu, tüm sevimliliğiyle anneannesinin ona hazırladığı çeşitli oyunları tek tek oynuyor.
Oyunların her biri ise tıpkı bizde çok popüler olan Survivor yarışmasını andıran cinsten.
İçlerinden bazıları komando eğitimini hatırlatan cinsten.
Annesi işte olduğu için anneannesinde vakit geçiren minnoş kız çocuğunun engelleri teker teker aştığı görüntüler bizim buralarda da çok konuşuldu.
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İşte o yorumlardan bazıları:
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