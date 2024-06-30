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Junior Survivor: Torununa Adeta Komando Eğitimi Veren Anneanne "Çocuğu Olimpiyat'a mı Hazırlıyor?" Dedirtti

Junior Survivor: Torununa Adeta Komando Eğitimi Veren Anneanne "Çocuğu Olimpiyat'a mı Hazırlıyor?" Dedirtti

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 18:34

Anneanne ve torun arasındaki ilişki herkes için farklı bir anlama sahip. Vietnam'daki bir anneannenin torununu adeta Survivor'a hazırladığı anlar ise sosyal medyayı sallamış durumda!

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Kısa zaman içinde sosyal medyayı sallayan videoyu izleyenlerin yüzünde muhakkak bir tebessüm oluşuyor.

Dünya tatlısı bir Uzakdoğulu kız çocuğu, tüm sevimliliğiyle anneannesinin ona hazırladığı çeşitli oyunları tek tek oynuyor.

Dünya tatlısı bir Uzakdoğulu kız çocuğu, tüm sevimliliğiyle anneannesinin ona hazırladığı çeşitli oyunları tek tek oynuyor.

Oyunların her biri ise tıpkı bizde çok popüler olan Survivor yarışmasını andıran cinsten.

Oyunların her biri ise tıpkı bizde çok popüler olan Survivor yarışmasını andıran cinsten.

İçlerinden bazıları komando eğitimini hatırlatan cinsten.

İçlerinden bazıları komando eğitimini hatırlatan cinsten.

Annesi işte olduğu için anneannesinde vakit geçiren minnoş kız çocuğunun engelleri teker teker aştığı görüntüler bizim buralarda da çok konuşuldu.

Annesi işte olduğu için anneannesinde vakit geçiren minnoş kız çocuğunun engelleri teker teker aştığı görüntüler bizim buralarda da çok konuşuldu.
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İşte o yorumlardan bazıları:

İşte o yorumlardan bazıları:
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